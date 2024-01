ANVISA autoriza comercialização no Brasil de lubrificante íntimo que aumenta chances de gravidez

Produto está sendo vendido em cerca de 300 farmácias e em sites

Após ter a sua comercialização autorizada da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o lubrificante íntimo Conceive Plus chegou de maneira oficial ao Brasil. Desenvolvido por médicos da Universidade de Harvard (EUA) e produzido na França desde o ano de 2009, o produto que é vendido em mais de 70 países e que contém em sua fórmula íons de cálcio e magnésio, não tem restrições de uso e é indicado para casais que desejem aumentar em até três vezes as suas chances de engravidarem. No momento, o lubrificante está sendo vendido em cerca de 300 farmácias das redes Drogaria São Paulo e Pacheco, além da comercialização online feita nos sites dessas duas farmácias e nos sites da Droga Raia, Drogasil e do próprio produto (www܂conceiveplusbrasil܂com܂br).

“O Conceive Plus é o único lubrificante vendido no Brasil que cria as melhores condições para ampliar as chances de concepção. Ele permite que os espermatozoides sobrevivam por até 72 horas. Quanto mais tempo eles forem capazes de fecundar um óvulo, maior a probabilidade de coincidir com a ovulação da mulher no período fértil”, afirmou Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import, importadora oficial do produto.

O Gerente Geral da Euroart Import também relata que, além da aprovação da Anvisa no Brasil, e de órgãos internacionais, como o FDA (Food and Drug Administration) dos EUA, a eficácia do Conceive Plus no crescimento das chances de gravidez, por meio do equilíbrio o pH da vagina e do aumento do tempo de sobrevivência dos espermatozoides, foi confirmada em testes laboratoriais: “Estudos científicos demonstram o quanto o produto é eficiente e realmente traz os resultados esperados. Mas, além disso, no mundo inteiro temos muitos relatos de casais que engravidaram após o uso do lubrificante”.

“O Conceive Plus aumenta as chances de engravidar em até três vezes. Uma das vantagens é que a mulher e o homem podem utilizar o mesmo produto. Quando isso ocorre, os resultados podem ser ainda mais rápidos”, comenta Bruno Jacon de Freitas, Gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart. O profissional complementa que o produto deve ser utilizado na região íntima de 10 a 15 minutos antes da relação sexual, podendo ser reaplicado sempre que necessário.

Embora tenha como foco principal o aumento das chances de gravidez, de acordo com o fabricante, o Conceive Plus também têm outras funções que o permitem serem utilizados por mulheres que possuem secura vaginal, que sentem dor na penetração e que usam indutor de ovulação, enquanto que os homens podem utilizar o lubrificante com a finalidade do aumento do volume de esperma.