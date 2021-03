Com duras críticas, Antônia Fontenelle usa redes sociais para cobrar ação de novo ministro da Justiça

Na publicação, com mais de 70 mil visualizações, faz referência ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que foi nomeado ao cargo na terça-feira (30), pelo presidente Jair Bolsonaro

Nesta quarta-feira, Antônia Fontenelle usou as redes sociais para fazer duras críticas ao descaso das autoridades numa ocorrência em São Luís, no Maranhão. Na publicação, um policial militar está no chão algemando um comerciante local, que segundo informações de testemunhas locais, estava vendendo água.

“Caro Ministro da Justiça @delegadoandersontorres o Sr. Já assumiu seu cargo? Pelo que vi na sua bio, SIM. Muito bem, vamos fazer jus a essa cadeira em regime de urgência? Não dá mais pra ficar de braços cruzados assistindo a essa barbárie, que esses coronéis/tiranos disfarçados de governadores estão fazendo com o nosso povo. Esse papel nojento do alto comando da PM se prestando a isso, uma corporação cujo papel é proteger, fazer um troço desses. CHEGA. Chega de esculacho, humilhação… Essa merda toda nada tem a ver com o combate ao covid. Faça a diferença, é o que o povo de bem espera do Sr. Obrigada.”

Nos comentários, algumas pessoas mostraram indignação com a realidade do país. “O que mais estamos vendo é isso aí, policiais agredindo trabalhadores ambulantes, destruindo mercadorias que vem trazer os sustento para dentro de casa, isso é revoltante”.

Confira o vídeo publicado em sua página no Instagram