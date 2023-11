Antonia Fontenelle recebe a neuropsicóloga Camila Sponton e Caso Ana Hickmann é tema destaque na conversa

A especialista em comportamento humano explica o que pode levar as pessoas a agirem como o marido da apresentadora e como evitar situações como esta

Durante conversa com Antonia Fontenelle, que recebeu a especialista em neurociência, Camila Sponton, no programa Na Lata, veiculado no YouTube, o “Caso Ana Hickmann” foi assunto de destaque. A neuropsicóloga falou sobre o caso de agressão que envolveu a famosa apresentadora e o seu marido Alexandre Correa.

Diante de tantas informações, novas evidências e suspeitas, muitas mulheres passam a se questionar como entender e saber se uma relação pode ser tóxica e abusiva, já que, em muitos casos, os sinais podem não ser tão evidentes.

De um lado, a falta de entendimento impossibilita as mulheres de realmente saberem que estão em um relacionamento abusivo. Por outro, em muitos casos, quando sabem, não há coragem para tomar providências.

Questionada sobre como encorajar e alertar as mulheres sobre os sinais de uma relação tóxica, Camila evidencia que o acolhimento é o melhor caminho.

“As pessoas costumam trazer sentimento de culpa e vergonha, porque a autoestima delas vai sendo deteriorada e, com o tempo, acreditam que possuem aquela culpa no processo. Além disso, o segundo ponto é que na cabeça de muitas delas, largar o relacionamento é um atestado de incompetência social, por ter filhos e um casamento que oferece tantos pilares. Mas, os principais pontos são a culpa e a vergonha. Por isso, muito mais de apoio, do que julgamento, pois elas se afastam do julgamento. Ajudar é entender que ninguém vive uma situação ruim porque quer. Não precisamos passar a mão na cabeça, mas precisamos acolher, como se a dor fosse minha”, orienta.

Dependência emocional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso de Ana Hickmann há um questionamento sobre o porquê uma mulher como ela, com a beleza e sucesso que possui, se deixa passar por isso. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que a apresentadora e Alexandre Corrêa se casaram em 1998, logo no início da carreira dela, para que Ana pudesse fazer um trabalho na França, como modelo.

Por isso, desde então, e considerando que Alexandre é 10 anos mais velho que Ana Hickmann, teria havido uma poda na autoestima da apresentadora, de forma imperceptível, para que ela não percebesse que estava em uma relação tóxica.

“Com o passar do tempo, você vai abafando a autoestima do outro e o outro se convence de que, realmente, ele não é suficiente para você, passando a ter a falsa sensação de que ainda bem que você tem aquela pessoa e que sua vida não seria nada sem ela. E, certamente, aconteceu com a Ana Hickmann, que, provavelmente, não se via vivendo sem ele”, pondera a especialista.

E para evitar que isso aconteça, segundo Camila, é essencial não normalizar algumas situações como xingamentos diários e, muito menos, sentir culpa pelas atitudes do outro.

“O marido da Ana Hickmann diminui ela em entrevistas, com diversas ofensas, mas, possivelmente, ela foi normalizando isso e a porta vai se alargando. Desta forma, a maioria das pessoas se sentem culpadas, acreditam que, de alguma maneira, são causadoras daquele mal que elas mesmas sofrem”, finaliza Camila Sponton.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe o trabalho de Camila em seu Instagram @camilasponton

Para assistir a entrevista na íntegra, clique no link: https://www.youtube.com/live/cBItl5RJH6c?si=GY4XASLhtMnVcdU1