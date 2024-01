Antônia Fontenelle participa de evento de Donald Trump nos Estados Unidos

Atriz e apresentadora ocupou uma cadeira na área de convidados do pré-candidato à presidência

Antônia Fontenelle participou de evento de Donald Trump em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último final de semana. A atriz e apresentadora ocupou uma cadeira na área de convidados do pré-candidato à presidência.

A brasileira fez parte de um grupo seleto de cerca de 20 pessoas que foram alocadas na área VIP do evento político. Entre as personalidades que estiveram ao seu lado estavam Leo Terral, âncora da Fox News, e diversos parlamentares.

Antônia, que defende causas voltadas à direita, viajou aos Estados Unidos para compromissos pessoais, mas acabou recebendo um da chefe de campanha do Trump para estar no evento.

A apresentadora, que chegou a tecer críticas a Trump no passado, agora se tornou uma apoiadora ao conhecer o trabalho realizado pelo político norte-americano, em especial, as ações contra o tráfico humano na fronteira.

Classificando Donald Trump como uma pessoa humana, engraçada e leve, Antônia Fontenelle deverá estar em breve em um novo evento do pré-candidato à presidência dos Estados Unidos.