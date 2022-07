Antônia Fontenelle lança trilogia infantil e lota stand na Bienal de São Paulo

Com foco em educação financeira, moral e cívica e meio ambiente, os livros são parte de uma missão de vida da apresentadora de levar esses temas ao público infantil

O primeiro dia da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo foi marcado pela presença da apresentadora e pré-candidata a Deputada Federal pelo partido Republicanos RJ, Antonia Fontenelle, que lançou uma trilogia infantil pela Editora Leader no último sábado (2).

Os livros de autoria da artista, roteiro da jornalista Renata Rode e curadoria de Andreia Roma, CEO da Editora Leader, trazem três temas: “Educação Financeira, lá vou eu”, “Moral e Cívica para Sempre” e “Olá sou o Meio Ambiente”. A narrativa contém informações importantes para crianças de 2 a 11 anos, através de ilustrações de personagens inclusivos, em situações comuns do cotidiano infantil, para que os pequenos leitores possam aprender e refletir ao mesmo tempo.

“Uma das minhas missões de vida agora é incluir esses três temas na grade curricular das nossas crianças. É preciso educar para termos um lugar melhor um dia. Eu mudo meu nome se não concretizar essa promessa”, declara Fontenelle.

O stand da editora teve a presença de mais de 40 crianças participantes do Instituto Sonhe, em uma iniciativa da Leader em propagar o prazer da leitura aos quatro ventos.

“A gente sabe o quanto é importante estimular a leitura desde cedo e proporcionar que essas crianças possam conhecer uma Bienal é maravilhoso”, completa Antônia.

Outra grande atração do stand foi Annie, a primeira robô humanoide mulher e autônoma, que interage com os visitantes e virou sensação entre as crianças e adultos que visitaram o evento.