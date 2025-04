Antonia Fontenelle apresenta prêmio global do Google em Las Vegas

À convite do Google, Antonia Fontenelle apresenta o prêmio ‘Parceiros do Google 2025’, sediado em Las Vegas, no cassino Mandalay Bay. A atriz é a escolha brasileira da big tech que selecionou apresentadoras de diversas nacionalidades para o evento que recebe empresas influentes do mundo todo.

A premiação condecora as companhias que se destacam pelo elevado grau de especialização e crescimento consistente. “É voltada para as grandes empresas que inovaram suas atividades a partir do uso das ferramentas do Google”, explica Fontenelle.

Fontenelle entrevista os representantes das empresas no Red Carpet. (Foto: Divulgação)

Entre os indicados, é comum a presença de instituições financeiras reconhecidas pelo uso eficaz das ferramentas de segurança do Google. As tecnologias são usadas por organizações como o Banco Chase, o maior parceiro da big tech nos Estados Unidos, para a proteção de dados sensíveis dos clientes.

“Estou ansiosa para saber quais empresas brasileiras vencerão”, conta. (Foto: Divulgação)

Antonia também marca presença no tapete vermelho, onde entrevista os representantes das empresas. Nas redes sociais, afirmou estar ansiosa para descobrir quais instituições brasileiras serão premiadas. A apresentadora ainda agradeceu ao Google pelo convite para apresentar o evento que mapeia os alcances mais significativos das parceiras da corporação global.