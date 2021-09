Antônia Fontenelle disponibiliza parte do seu corpo jurídico para defender Pétala Barreiros

Os jurídicos que já defendem algumas causas da apresentadora agora defenderão os interesses da influencer

Após os últimos acontecimentos envolvendo Pétala Barreiros e o empresário Marcos Araújo, a apresentadora Antônia Fontenelle disponibilizou seus advogados para defender a influencer. Dr. Gil Ortuzal, na área criminal e Dra. Ana Paula Schoriza na vara da família. Recentemente, Dra. Ana Paula foi a advogada responsável por ganhar a causa movida por Luciana Gimenez contra Antonia. A apresentadora entrevistou a blogueira em seu canal ’Na Lata com Antonia Fontenelle’ e ofereceu total ajuda e apoio a influencer ameaçada pelo ex-marido.

No ano passado, Pétala denunciou e processou o ex-marido Marcos Araújo, dono da Audio Mix Eventos, por estupro e agressões físicas que começaram quando ela tinha apenas 14 anos, e afirmou também que Marcos Araújo não permitia que ela trabalhasse ou estudasse durante o relacionamento.

No começo de janeiro, Pétala conseguiu uma medida protetiva contra Marcos, segundo o documento, ele estava proibido de se aproximar ou manter contato por qualquer meio. No mesmo mês, ela recebeu uma intimação que a proibia de falar sobre o ex nas redes sociais. A atriz Lívia Andrade e Marcos Araújo iniciaram um relacionamento depois da separação casal.

A modelo usou suas redes sociais e tornou a situação pública, expondo relatos de seu casamento com Marcos e a atual negligência do empresário com seus dois filhos. Pétala e Marcos têm dois filhos juntos: Lucas, de nove meses, e Lorenzo, de seis anos. Quando Lucas nasceu, eles não estavam mais juntos, e segundo a blogueira, o empresário não conheceu o filho até hoje e ainda não o reconheceu legalmente. Na última semana Marcos Araújo fez um teste de DNA para reconhecer a paternidade de Lucas, seu filho com a blogueira.