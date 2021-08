Multifacetada: Fontenelle estreia como apresentadora no programa de Rodrigo Faro

A atriz e youtuber que é considerada uma voz de comunicação na mídia brasileira e será apresentadora no ‘’Famosos em Apuros’’

Em setembro estreia um novo formato de reality dentro do programa ‘A Hora do Faro’, na Record Tv, o ‘Famosos em Apuros’, e no comando da atração estão Rodrigo Faro e Antônia Fontenelle. No programa, Adriana Bom Bom, Luísa Ambiel e Li Martins disputarão um prêmio de R$ 50 mil.

Nas redes sociais, Antonia fez uma postagem para agradecer o convite e contar aos seguidores a novidade: ‘Nos próximos dias estreará um novo reality no programa A Hora do Faro chamado FAMOSOS EM APUROS, @rodrigofaro e @ritadafonseca me deram a incumbência de apresentar uma parte do programa. Obrigada meus amores! Espero ter honrado o convite.’’



A atriz acumula milhões de seguidores nas redes sociais, tendo 3,2 milhões de seguidores no Instagram e 2,36 milhões de inscritos no seu canal do Youtube, o ‘’Na Lata com Antônia Fontenelle’’.