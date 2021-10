Pandora e Antonia Fontenelle apresentam prêmio “Gênios da Atualidade 2021”

Personalidades que são destaque nas suas áreas de atuação foram premiadas

Na noite desta quarta-feira, 13, as apresentadoras Pandora e Antonia Fontenelle deram um verdadeiro show ao comandarem o prêmio “Gênios da Atualidade 2021”. O evento será transmitido pela TV Caras no sábado, 16, e entre os premiados está a jornalista Analice Nicolau.

Cris Arcangeli foi premiada na categoria de inovação



A premiação aconteceu na capital paulista e premiou pessoas que são referência em diferentes setores, como música, humor, empreendedorismo, digital e muito mais. Seguindo todas as normas sanitárias impostas pelas autoridades, a noite cheia de estilo e glamour foi comandada pela apresentadora do programa ‘Caixa de Pandora’ da TV Caras, Pandora, e a atriz Antonia Fontenelle.

O evento seguiu todas as recomendações para evitar aglomerações e impedir a contaminação causada pela Covid-19



“O que dizer do Prêmio Gênios da atualidade… Poderíamos dar vários significados, mas tem um que é mais indicado para o momento: gênios são todos aqueles com grande capacidade mental, podendo se manifestar por um intelecto de primeira ou um talento criativo fora do comum. É isso que nos traz aqui: o novo hoje, o novo amanhã faz com que nos tornemos fortes e ainda mais criativo”, escreveu Pandora nas redes sociais.

Matheus Lins levou o prêmio de Diretor Audiovisual do ano



Entre os artistas e personalidade que abrilhantaram o evento, está MC Trans, Vanessa Jackson, Pedro Lima, Cris Arcangeli, Analice Nicolau, Alessandro Lo Bianco, entre outros. O resultado disso poderá ser visto na TV Caras no próximo sábado, 16. A premiação também será noticiada pela Revista Caras, na versão on-line e impressa.