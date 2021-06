‘Anticorpos’, de Luiz Henrique e Léo com Guilherme e Benuto é sucesso no Brasil

Música da dupla de Birigui ultrapassa 1 milhão de plays nas plataformas de streaming

A música de Luiz Henrique e Léo canta para aquele amor que foi superado, que de tanto sofrer, trouxe a cura para o coração apaixonado, daí ‘Anticorpos’. O single, que tem a participação dos irmãos Guilherme e Benuto, superou também a marca de um milhão de plays nas plataformas de streaming e estreou no Top 200 do Spotify.

A gravação do clipe aconteceu em janeiro, em uma casa paradisíaca margeada pelo rio Tietê, em Araçatuba, no interior de São Paulo. E só aconteceu por já ser um sucesso antes mesmo de ser gravada. “Anticorpos” é uma composição de Luiz Henrique e Léo e foi gravada depois que um vídeo foi postado no Instagram da dupla.

Batendo recorde de compartilhamentos, comentários, plays e curtidas, os amigos atenderam os pedidos dos fãs e decidiram registrar de forma oficial a faixa.

Mas faltava um toque, uma parceria, já que há algum tempo Luiz Henrique e Léo não lançavam um feat. Os escolhidos foram Guilherme e Benuto e a parceria consolida uma amizade de longa data entre os amigos de Birigui e os irmãos de Campinas.

Confira o clipe