Antes do Prato” no Globoplay: Paola Carosella e Greenpeace unem forças em “Antes do Prato

Documentário destaca iniciativas de agroecologia pelo Brasil e propõe modelo efetivo para enfrentar a insegurança alimentar

O documentário “Antes do Prato”, uma iniciativa do Greenpeace Brasil, chegou recentemente ao catálogo do serviço de streaming Globoplay, proporcionando aos assinantes uma visão reveladora sobre as práticas agroecológicas pelo Brasil. Dirigido por Carol Quintanilha e com produção executiva de Juliana Borges, o filme destaca exemplos de agroecologia em diversas regiões do país, oferecendo soluções concretas para o combate à fome e à insegurança alimentar.

Ao percorrer do sertão ao sul do Brasil, o documentário apresenta pessoas engajadas na produção de alimentos saudáveis em áreas como periferias, assentamentos e zonas rurais. Essa produção, fundamental para o equilíbrio ambiental e a segurança alimentar da população brasileira, é o foco central do filme, agora disponível no Globoplay e outras plataformas digitais.

A cozinheira e empresária Paola Carosella desempenha um papel crucial no documentário, destacando a importância dos alimentos regionais tanto para a nutrição quanto para a dimensão social e cultural. Além disso, ela alerta sobre os impactos prejudiciais dos alimentos ultraprocessados na saúde das pessoas.

A agroecologia, definida pela Embrapa como uma ciência multidisciplinar, ganha vida no documentário por meio de mulheres e homens que, utilizando conhecimentos e tecnologias ancestrais, produzem alimentos para milhões de brasileiros. O filme desconstrói a ideia de que os alimentos orgânicos são produzidos apenas em pequena escala, mostrando iniciativas que alimentam, de maneira saudável, milhões de famílias, como o arroz produzido pelo MST no Rio Grande do Sul.

Mariana Campos, porta-voz do Greenpeace Brasil, destaca a urgência de fortalecer a agricultura familiar de base ecológica para superar as crises ambientais, sociais, de saúde e de fome enfrentadas pelo Brasil. O filme também ressalta a importância de políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal, incentivando a inclusão de orgânicos nas cestas distribuídas à população em insegurança alimentar.

“Antes do Prato” propõe um horizonte mais justo, saudável e sustentável por meio da agroecologia, apontando para a necessidade de uma transformação profunda no sistema alimentar brasileiro. O documentário não apenas revela a realidade atual, mas também oferece perspectivas concretas para um futuro alimentar mais equitativo e sustentável.

SERVIÇO

Antes do Prato

Ano: 2023

Duração: 53’26”

Direção: Carol Quintanilha

Produção Executiva: Juliana Borges

Produção: Theodora Filmes

Realização: Greenpeace Brasil

Distribuição: O2 Play e Taturana Mobilização Social

Site oficial – https://antesdoprato.org.br/