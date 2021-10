Antes de anunciar data da 5ª temporada, Netflix já renova Elite para 6ª temporada

Os fãs vibraram com a notícia de mais uma temporada

Enquanto muitos sofrem com as séries canceladas, a Netflix trouxe uma alegria para os amantes do streaming nesta quinta-feira, 28. O seriado ‘Elite’, que teve a quarta temporada lançada junto com mini episódios sobre antigos personagens, acaba de ter a 6ª temporada confirmada antes mesmo da data de estreia da 5ª.

O seriado de drama da Espanha estreio em 2018 e conta a história de estudantes de uma escola particular super exclusiva. As temporadas que já foram lançadas foram um verdadeiro fenômeno, levando os atores principais ao estrelato mundial.



Com tanto sucesso, já era de se esperar a renovação da série. Novos minis episódios de personagens antigos da ‘Elite’ serão lançados entre 15 e 23 de dezembro. Já a 5ª e 6ª temporadas não têm previsão de lançamento.