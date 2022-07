“Anos 80: Uma Experiência PLOC”: Festa PLOC invade os teatros com espetáculo imersivo

Estrelado por Daniel Del Sarto, produção fará um retorno nos anos 1980 com experiência inédita.

A Festa PLOC, um dos maiores símbolos musicais do Brasil, é o gancho para uma grande homenagem aos anos 80. Escrito e dirigido pelo ator Daniel Del Sarto, que também estrela a peça e pelo jornalista e escritor Luciano Vianna, criador do evento, o maior do gênero na América Latina, a homenagem aos anos 80 acontece no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, em curta temporada, todas as sextas-feiras de julho.

“Estrelar esse espetáculo é uma experiência surreal. Além disso, nossa ideia é fazer uma imersão do público com uma conexão completa nos anos 1980”, explica Del Sarto.

Composto 70% por música, o espetáculo não é um musical. Desde sua concepção, foi pensada uma estrutura inédita, que vai desde a recepção com DJs no foyer até a saída pós apresentação.

“Nós estamos muito felizes. Eu, em particular, por desenvolver esse projeto junto ao Luciano, e unir de verdade duas experiências. Tenho uma relação íntima com a Festa PLOC, onde já me apresentei diversas vezes, mas essa união é algo único e nunca visto”, acrescenta Daniel.

Cantor e ator, conhecido por inúmeros papéis na TV, com passagens pela TV Globo, SBT e Record TV, Daniel Del Sarto conta com dois discos de estúdio. Recentemente, o artista lançou o clipe da faixa “Quero Você”, estrelado pela atriz Flávia Monteiro, grande parceira de Del Sarto nos palcos.

“Esse espetáculo é muito significativo. Mais que isso, é uma união de experiências. Temos juntos um projeto chamado ‘Del Sarto Canta Novelas’, onde eu apresento ao vivo canções eternizadas nas mais diferentes tramas da TV brasileira, incluindo de personagens meus, como ‘Epitáfio’’ dos Titãs, que foi lançada como trama do meu personagem Nicolau em ‘Desejo de Mulher’.”, explica o ator.

Para Luciano Vianna, criador da Festa PLOC, o espetáculo “Anos 80 – Uma Experiência PLOC” surge como resultado de mais um passo para cada vez mais consolidar a PLOC como o maior evento retrô da América Latina.

“Era um sonho antigo. Sempre entendi a PLOC como multiplataforma. Já fizemos série na TV, três DVDs, quatro CDs, ir ao teatro é parte da nossa trajetória de sempre olhar para o futuro”, comenta.

“Procuramos dar um grande resumo do que foi os anos 80 musicalmente e artisticamente e dividimos o espetáculo em blocos temáticos e vídeos, que vão nos ajudar a contar essa linda história”, acrescenta Luciano.

*Anos 80 – Uma experiência Ploc *

“A Festa que virou Peça”

A Experiência Ploc é 70% música, mas não é um musical e nem um show… é, sim, um happening teatral, um encontro no início da noite em torno dessa época mágica e cheia de criatividade.

O DJ da Festa Ploc recebe todos no foyer, ao lado do bar. O público é incentivado a chegar mais cedo, para curtir junto e se conhecer.

A narrativa é conduzida por Del Sarto que, como um mestre de cerimônias desta viagem, vai apresentar as histórias, músicas e convidados desta experiência 80 ‘s. E dando vida a alguns ícones dessa era criativa: George Michael, Sidney Magal, A-HA, Fábio Jr, Paulo Ricardo, Luis Caldas, entre outros.

Com textos leves e divertidos e muitas referências aos anos 80, a Experiência Ploc promete divertir toda a família.

Na “máquina do tempo” vamos celebrar estilos, bandas e tendências da época.

SERVIÇO

Anos 80 – Uma experiência Ploc

Todas as sextas de julho 19hs com DJ e 20hs com a peça.

Ingressos e venda em linktr.ee/festaploc

Preços de R$ 30 a R$ 80.

Teatro Fashion Mall

Shopping São Conrado Fashion Mall 2° andar