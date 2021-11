Anitta reclama da falta de mídia no Brasil e anuncia show no Lollapalooza de Paris

A cantora foi a primeira brasileira a cantar no The Late Late Show with James Corden

A repercussão de Anitta nos Estados Unidos está bombando. Nesta última quarta-feira, a cantora foi a primeira brasileira a performar no famoso programa de entrevistas ‘The Late Late Show with James Corden’, que é super popular no exterior. A poderosa reclamou nas redes sociais da falta de divulgação dela na mídia brasileira e divulgou que cantará no Lollapalooza de Paris.

Durante a madrugada, Anitta desabafou no Twitter sobre ter cantado e dado entrevista em um dos maiores programas dos Estados Unidos. Apesar de ter sido uma vitória, ela se mostrou decepcionada com a mídia brasileira.

“Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país. Um porém: se, ao invés de ter sido a primeira brasileira nesse programa, eu tivesse envolvida em alguma fofoquinha isso teria se tornado a maior manchete do país. Comentado e postado por tudo e todos. Isso não é curioso?”, questionou ela nas redes sociais.

Tem coisa que não dá pra entender, né? ontem eu fui a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas do EUA. Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país (que são os meus amigos, no caso). Isso não me intrigaria tanto se não fosse — Anitta (@Anitta) November 4, 2021

um porém: se ontem, ao invés de ter sido a primeira brasileira nesse programa, eu tivesse envolvida em alguma fofoquinha eu tido alguma atitude que desagradou alguém, isso teria se tornado a maior manchete do país. Comentado e postado por tudo e todos. Isso não é curioso? — Anitta (@Anitta) November 4, 2021

A cantora ainda comparou a relação da imprensa brasileira com ela ao tratamento da mídia da América Latina com outros cantores dos países do sul. “Fico olhando meus amigos latinos quando fazem algo do tipo, seus países caem para dentro postando, apoiando, celebrando, e nem é algo inédito para eles. Eles entendem que a união faz a força”, escreveu.

Para finalizar de uma forma despretensiosa, mas mostrando o poder, Anitta disse que foi confirmada para um grande festival na Europa. “Acabo de ser formada no Lollapalooza. De Paris, não Brasil”, concluiu.