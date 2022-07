Anitta lança perfume para região íntima em parceria com rede de farmácias Cimed

Produto foi inspirado na rotina da cantora e, em breve, estará disponível para pré-venda exclusiva

Puzzy by Anitta amplia a linha de cuidados pessoais da farmacêutica, que lidera o segmento, e chega para inovar ainda mais o portfólio de bem-estar das farmácias Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do país.

Estreando na categoria de perfumaria, com o lançamento de uma deo colônia que também pode ser usada na área íntima, desenvolvida em parceria com a cantora Anitta, a farmacêutica aposta no segmento de perfumaria, com projeção de vendas de R$ 40 milhões até o final do ano.

“A Cimed é líder no segmento de cuidados íntimos, com o lubrificante K-Med e o sabonete íntimo Dermafeme, e agora estamos levando a categoria de fragrâncias que podem ser usadas nas regiões íntimas para as farmácias brasileiras. Inovar está no nosso DNA. A parceria com a Anitta representa esse espírito e marca a estreia da nova categoria na indústria do bem-estar no Brasil. Puzzy é o primeiro perfume íntimo lançado por uma farmacêutica”, explica João Adibe Marques, presidente da Cimed.

A fórmula de Puzzy foi 100% desenvolvida pela Cimed, com aprovação da ANVISA, além de ter passado por testes ginecológicos e dermatológicos. O produto foi inspirado na rotina de Anitta, que já usava uma fragrância íntima desenvolvida por uma amiga. A artista também participou de todo o processo de desenvolvimento da marca, desde nome, logo, identidade visual das embalagens, até a escolha das fragrâncias e comunicação. Como co-criadora, Anitta receberá uma parte das vendas do produto.

João Adibe e Karla Marques Felmanas

“Meus fãs e quem me segue sabe que eu uso deo colônia para a região íntima há anos. Sempre tive vontade de empreender ao lado da Marcela e fazer isso chegar ao mundo! Amores, depois que você usa, não quer deixar de usar jamais!”, comenta a artista.

Todo o processo de pesquisa e desenvolvimento do produto foi realizado pelo Instituto Cláudia Marques, centro proprietário da Cimed, e durou cerca de um ano, envolvendo uma equipe multidisciplinar com sólida experiência em inovação. A produção de Puzzy foi realizada de forma a garantir que o produto não cause ardência, já que a fórmula é 100% sem álcool e hipoalergênica, além de não conter parabenos. A farmacêutica investe cerca de R$ 90 milhões em pesquisa e desenvolvimento por ano e Puzzy está dentro deste montante.

A deo colônia possui três fragrâncias, inspiradas em sucessos da cantora

“Puzzy by Anitta” é uma deo colônia em spray, com três fragrâncias diferentes – cada uma remetendo aos nomes de músicas da Anitta – Se Envolver, Agátta e Preparada. O conceito de Puzzy é perfumar regiões íntimas e, dessa forma, proporcionar bem-estar e qualidade de vida sexual, promovendo o empoderamento pessoal e elevando a autoestima de quem usa.

Para o lançamento, a Cimed vai produzir um lote inicial de mais de um milhão de unidades.

“Estamos muito confiantes com Puzzy; nossa expectativa de vendas para este ano é de 40 milhões de reais”, completa Adibe. Em breve, o produto estará disponível para pré-venda exclusiva e, até o final do mês, estará presente em mais de 60 mil farmácias de todo o país. Futuramente, deve ser exportado para os Estados Unidos e México.