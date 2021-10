Anitta fala sobre fase nos EUA no primeiro episódio de ‘À Prioli’

A atração, comandada por Gabriela Prioli, estreia dia 30 de outubro e traz também revelações da cantora sobre a relação com os fãs e novidades na carreira

A CNN Brasil exibe neste sábado, dia 30 de outubro, às 21h45min, o episódio inicial de ´À Prioli’, primeiro programa solo de Gabriela Prioli. No episódio de estreia, para sua primeira entrevista, Prioli foi até Miami conversar abertamente com a cantora Anitta. Entre os principais temas da atração estão a carreira internacional, o relacionamento com os fãs e as novidades da carreira.

“Falo para todo mundo que uma coisa que não pode ter aqui é ego. Tem que ter muita humildade e não ter medo de falhar. O que mais me ajuda aqui fora é a minha rede de fãs e os brasileiros têm me apoiado muito”, afirma Anitta. “O povo hoje em dia não aceita que alguém erre, ninguém pode errar. Você faz 10 coisas incríveis, mas faz uma ruim e todo mundo esquece”, complementa.

Anitta ainda revela não ficar mais tanto tempo online como antes e possuir um Instagram fake para ter mais liberdade. “Instagram eu tenho um fake. Você segue, você sabe do meu insta: só sigo coisa de comédia fico o dia todo rindo com meme.”

A conversa também abordou o lado descontraído da rotina da cantora nos Estados Unidos, incluindo amizades, paqueras e baladas. “Tem sido um período maravilhoso”, avalia a cantora.

Ainda sobre a nova fase na carreira internacional, Anitta fala das diferenças culturais e da falta de união dos artistas brasileiros em comparação com outros países. “Comecei a estudar porque a gente vê a cultura dos latinos bombando tanto aqui fora. Eles se apoiam como se fosse uma colmeia. Eles não pensam na concorrência e sim que se um artista crescer puxará o segmento. Acho que no Brasil tem muita insegurança ainda. Os artistas têm medo de enaltecer os colegas”, finaliza.

‘À Prioli’ vai ao ar todo sábado, a partir de 30 de outubro, às 21h45min.