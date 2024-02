Anitta e Bruna Marquezine assistem filme “Nosso Lar 2” e cantora diz que irá assistir outras duas vezes

Anitta contou no Domingão com Huck que sua avó faleceu e que sempre encontra um jeito de se comunicar com a família, ao revelar motivo que levou a família toda ao cinema

A cantora Anitta revelou para o apresentador Luciano Huck neste domingo (4), durante participação no Domingão com Huck, que assistiu ao filme “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, que estreou no dia 25 de janeiro com a amiga Bruna Marquezine e toda a sua família. A funkeira ainda afirmou que vai voltar para ver o filme novamente pelo menos mais duas vezes. “Eu assisti com toda a minha família, fui eu, Bruna Marquezine, minha família inteira, meus irmãos, tios, e eu vou assistir de novo”, disse.

O apresentador perguntou por que a cantora juntou a família toda para assistir ao filme e Anitta explicou: “Porque a gente é muito conectado, acreditamos muito nisso. Minha avó faleceu, e sempre encontra maneiras de se comunicar e conectar com a gente. Eu tenho um tio que vai sempre em centros, assim como o que conta a história lá no filme”.

“Então a gente ama tudo, acho que são mensagens muito importantes de amor, independente da sua crença. No final de tudo, é uma mensagem de amor. E eu fiquei apaixonada, vou voltar ainda no cinema umas duas vezes mais para poder assistir de novo”, afirmou a cantora.

Fábio Lago, um dos atores que participou do elenco do filme que mais de 1 milhão de pessoas assistiram completou: “Nosso Lar 2 é um filme incrível, porque ele fala também de amor, ele fala também de perdão. A gente está vivendo um mundo muito materialista e esse filme é espiritualista. E eu estava nesse processo, é muito louco esse processo. Primeiro essa coincidência do filme cair na mesma semana que a novela [Renascer] e a gente filmou há dois anos atrás. E aí mostra essa antítese da luz e da sombra”.

Além de Fábio, o filme traz no elenco nomes como Edson Celulari, Renato Prieto, Othon Bastos, Fernanda Rodrigues, Felipe de Carolis e Vanessa Gerbelli. Além de Rafa Sieg, Julianne Trevisol, Mouhamed Harfouch, Camila Lucciola, Léo Castro, Ju Colombo, Aline Prado, Nando Brandão, Letícia Braga, João Barreto, Thales Miranda, Maria Volpe, Lidiane Oliveira, Arthur Ferreira, Carlos Tenório, Henrique Neves, Mariah Viamonte, Leoni Mazzei, Maria Rizza, Patrícia Regina, Ana Cecília e João Gana.

Sobre o filme

O filme é uma sequência de Nosso Lar, lançado em 2010, baseado na obra de Chico Xavier e André Luiz. Na continuação, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos liderado por Ancieto (Edson Celulari) com a missão de ser mensageiros. Eles partem para a Terra para acompanhar uma missão que tem o risco de fracassar. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os escolhidos. Otávio (Felipe de Carolis), um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão, Isidoro (Mouhamed Harfouch), um líder de casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), um empresário. O drama tem direção e roteiro de Wagner de Assis.