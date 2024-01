Anitta é a estrela confirmada no Carnaval do Camarote Nº1: A Musa da Marquês de Sapucaí!

A cantora retorna ao tradicional evento carioca em sua 33ª edição

No coração do Carnaval carioca, o Camarote Nº1 se prepara para uma edição histórica, celebrando 34 anos de tradição com uma lista de atrações de tirar o fôlego. O grande destaque deste ano é a confirmação de Anitta como musa do evento, marcando sua segunda apresentação no badalado espaço do setor 2 da Marquês de Sapucaí.

Conhecida como a ‘Girl From Rio’, Anitta é uma das artistas mais influentes e reconhecidas internacionalmente. Sua escolha como musa do Camarote Nº1 não apenas ressalta a grandiosidade do evento, mas também homenageia a cultura brasileira que, por meio da cantora, alcança patamares globais.

Em entrevista, Anitta expressou sua empolgação: “O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do Nº1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba.”

Além da presença ilustre de Anitta, o Camarote Nº1 revelou parte do seu line-up, que promete agitar a folia. Nomes como Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre estão confirmados, garantindo uma diversidade musical que promete conquistar os foliões nos três dias de evento.

Com Anitta como musa e um elenco de estrelas no palco, o Camarote Nº1 se firma como o epicentro da celebração do Carnaval carioca em 2024, prometendo uma experiência inesquecível para todos os amantes da folia.

Os convites individuais para o Camarote já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 3.170. Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site https://camaroten1.com.br/ e redes oficiais do Nº1 nas próximas semanas.

Serviço:

Camarote Nº1 2024

Data: 11, 12 e 17 de fevereiro;

Local: Setor 2 – Sambódromo da Marquês de Sapucaí;

Vendas: Ticketmaster https://www.ticketmaster.com.br/event/camaroten1

Valores: Feminino – a partir de R$ 3.170,00 | Masculino – a partir de R$ 3.870,00