Anitta decide passar o Natal em Kissimmee ao lado do Rei da Disney

A cantora aceitou o convite de Rodrigo Branco e viverá a inesquecível experiência de ter um autêntico Natal norte-americano

Anitta chegou na Flórida, nos Estados Unidos, na quinta-feira (22). A cantora passará o Natal em uma linda casa na cidade de Kissimmee. A decisão de passar o feriado fora do Brasil surgiu após o convite irrecusável do produtor Rodrigo Branco, mais conhecido como o Rei da Disney. Mas a ‘Girl from Rio’ não estará sozinha, ela levou os amigos, David Brazil, Lexa e 15 familiares para curtir ao lado dela.

Anitta chegou na Flórida, nos Estados Unidos, na quinta-feira (22)

A chegada de Anitta na casa foi surpreendente, a artista ficou encantada com decoração do ambiente que conta com seis pinheiros natalinos só na entrada, renas com brilho, vários tipos de Papai Noel e meias em cima da lareira com o nome de cada convidado — assim como nos filmes hollywoodianos. A decoração natalina seguiu as cores clássicas, com muito verde, vermelho e dourado.

A ‘Girl from Rio’ não estará sozinha, ela levou os amigos, David Brazil, Lexa e 15 familiares para curtir ao lado dela

A casa onde a cantora ficará hospedada com seus convidados está avaliada em 7 milhões de dólares e fica localizada em um dos condomínios de luxo mais desejados da região. O imóvel possui uma decoração muito moderna e conta com sala integrada com a cozinha, sete banheiros e sete dormitórios — alguns deles são quartos temáticos onde o hóspede se sente dentro dos parques de Orlando.

A casa onde a cantora ficará hospedada com seus convidados está avaliada em 7 milhões de dólares e fica localizada em um dos condomínios de luxo mais desejados da região

Além disso, a casa ainda tem academia, sala de basquete, salão de jogos e um Drive-in Cinema para toda a família — que fica no terceiro andar. Já a área externa possui piscina aquecida, spa, summer kitchen e área com lareira.

Com diárias de 5 mil dólares, a casa que hospedou recentemente a modelo internacional, Gisele Bündchen, é uma excelente escolha para as férias em família, não por acaso também foi a escolha de Anitta. A dona do hit “Envolver” agradeceu a Rodrigo Branco na publicação que produtor posto ao lado dela em seu perfil no Instagram, “Melhor natal, sem palavras pra agradecer”, comentou a cantora.