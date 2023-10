Anitta conquista a quarta posição no Top Songs Debut Global com Mil Veces

A artista alcançou mais uma colocação expressiva no ranking global de estreias de música

Anitta conquistou a quarta posição no Top Songs Debut Global com seu novo single “Mil Veces”. A artista alcançou mais uma colocação expressiva no ranking global de estreias de música.

No dia do lançamento, a faixa ficou em 6º lugar no Top Músicas Brasil diário no Spotify Charts



“Mil Veces” esteve entre as mais tocadas na semana de 19 a 22 de outubro. O anúncio foi feito no perfil oficial do Spotify no Instagram e no X. Além disso, na data do seu lançamento, na última sexta-feira, 20, a faixa estreou em sexto lugar no Top Músicas Brasil diário no Spotify Charts.

Anitta havia liderado o ranking em 2022 com o single “Envolver”

Crédito: Spotify/Instagram



Anitta comemora sua nova alta colocação pouco mais de um ano depois de ter seu single Envolver na primeira posição do Top Músicas Global diário, em 24 de março de 2022.