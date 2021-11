Anitta arrasa como diretora do novo clipe e mostra por que o mundo está de olho nela

Em um dos clipes mais sensuais da carreira, Anitta envolve o público com o gingado sedutor

Com uma carreira cada vez mais consolidada fora do Brasil, Anitta acaba de entregar mais uma canção que promete trazer ainda mais reconhecimento para cantora no exterior. A canção “Envolver” é um reggaeton espanhol e ganhou clipe dirigido pela própria artista, com participação do dançarino Ayoub Mutanda.

A cantora disse que conheceu o dançarino através do Tik Tok

Enquanto alguns videoclipes são feitos com uma superprodução e vários elementos cinematográficos, Anitta não precisou de muito para fazer “Envolver” ser um sucesso. A cantora mostrou que um bom ritmo musical, somado a uma dança sensual e ritmada, com os cortes certos de câmera e uma direção impecável já podem resultar no clipe perfeito!

Com uma fotografia diferente e intimista, a cantora aparece em um estúdio de dança sozinha, dançando em um ritmo sensual. Quase simultaneamente, Anitta faz os mesmos movimentos com o dançarino charmoso que a acompanha.

Em 24 horas, o clipe teve quase 2 milhões de visualizações

No Tik Tok, a cantora disse o porquê de ter convidado Ayoub para o clipe. “Que garoto lindo, queria transar com ele. Sabe o que eu fiz? Chamei para gravar um videoclipe. Sempre que quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe”.



Ao ritmo de um reggaeton, Anitta dança e sensualiza junto a Ayoub Mutanda

Diferente do que muitos imaginavam, a canção em questão não faz parte do álbum “Girl From Rio”, lançado em 2021. A música é uma aposta para o mercado internacional hispânico, ou seja, não tem o intuito de promover Anitta nos Estados Unidos, mas sim de manter um conteúdo musical de qualidade para os fãs dos outros países curtirem.