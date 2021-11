“Dinheiro não pode ser a principal motivação do seu trabalho”, aconselha Anitta

A cantora que está bombando no exterior dá dicas para quem quer se destacar na profissão

Que Anitta é um sucesso absoluto ninguém pode negar. A cantora brasileira começou no funk, mas hoje ganhou vários países do leste ao oeste do mundo com um pop dançante e animado. Em entrevista a amiga Gabriela Prioli, no canal da CNN Brasil, a artista deu dicas para quem quer se destacar em qualquer profissão.

Apesar de contar com uma equipe de excelência, Anitta sempre mostra que é uma boa empresária e faz questão de colocar a “mão na massa”. Ao ser questionada sobre dicas para ter sucesso, a cantora disse primeiramente que a pessoa deve parar de olhar os outros.

“Encontre sua própria maneira de fazer as coisas. Todas as vezes que eu parei o que eu estava fazendo para olhar o que o outro estava fazendo eu me estressei a troco de nada. Sua trajetória tem os seus porquês, lá na frente você entende”, diz a cantora.

A cantora, que está muito bem financeiramente com o sucesso que faz, diz que hoje entende que o dinheiro não é o segredo para se destacar. Ela contou que cada dia mais as pessoas mais ricas querem apartamentos e casas mais simples.

“Fazer as coisas ou tentar alcançar o sucesso profissional só pelo dinheiro, não é a motivação correta, isso talvez te afaste do dinheiro. Claro, tenha uma inteligência financeira e planejamento, mas essa não pode ser a principal motivação do seu trabalho”.

Para finalizar, a cantora disse que as pessoas não podem esquecer do que conquistaram. Ela disse que é importante sempre valorizar o que já foi ganho e conquistado durante a trajetória de vida.