Anitta beijou o primeiro Ministro indiano?

Um clipe de Anitta em que ela beija diversas pessoas está dando o que falar na Índia

Um caso curioso está acontecendo na Índia, o clipe de “Não Perco Meu Tempo” estourou por lá e o motivo está ligado a uma dos personagens que encenam um beijo com a cantora Anitta.



No clipe em questão a cantora Anitta, que agora reside em Miami e trabalha em sua carreira interncional, beija vinte e quatro pessoas, entre homens e mulheres, de diferentes idades e tipos físicos. O clipe foi lançado em novembro de 2018, praticamente há dois anos atrás.



O single de “Não Perco Meu Tempo” é faixa do ep Solo e está disponível no Youtube e em todas as plataformas digitais de música



Mas o que estaria levando as pessoas assistirem o clipe de Anitta na Índia? Bom, um dos personagens com quem a cantora contracena e beija na produção é um senhor de barba. Este no caso está sendo associado por sua aparência ao primeiro ministro do país.

Os indianos alegam grande semelhança e logo a notícia se espalhou por lá e uma grande parte da população quis ver o suposto beijo da cantora e o “clone” do primeiro ministro indiano Nerenda Modi.

