Angelina Jolie aparece com mega hair mal aplicado em premiação e Chris Rodrigues dá dicas de como fazer uma extensão capilar discreta e natural

O hairstyle Chris Rodrigues comenta falhas na aplicação de cabelo de Angelina Jolie, e indica melhores formas de extensão capilar: “O acabamento é tudo!”

No último domingo (25), Angelina Jolie parou a cidade de Roma por conta da estreia de “Eternals”. A atriz circulou elegantíssima em um vestido longo da grife Versace no tapete vermelho do Festival de Cinema de Roma. Mas, além de sua beleza no evento, o detalhe que mais chamou a atenção, foi o seu aplique capilar mal colocado que ficou nitidamente falhado e aparente.

Para Chris Rodrigues, é inacreditável um profissional realizar um trabalho de extensão dos fios como esse na estrela de Hollywood: “O profissional que fez esse cabelo da Angelina Jolie simplesmente errou feio! Doeu na alma ver a atriz aparecer no tapete vermelho com o cabelo daquele jeito”, comenta.

Em suas redes sociais, Chris ainda explicou que o erro da aplicação do mega hair foi não ter encaixado bem.

“O mega hair da Angelina foi colocado de uma forma que não encaixou o cabelo. Realmente, trabalhar com mega hair pode ser simples, mas tem várias técnicas e segredos para que isso não aconteça”, fala Chris.

Existem diversos métodos que deixam os cabelos mais naturais, como a extensão capilar adesiva, usada pelo Chris Rodrigues. Esse é um método de alongamento para os cabelos que fica altamente discreto. O procedimento é indolor e não tem contato com o couro cabeludo, oferecendo uma aplicação muito simples, bastando retirar o adesivo e aplicar no cabelo, sendo uma prática com muitas vantagens.

Chris Rodrigues, especialista em mega-hair. Diego Ares/Divulgação



Muitas famosas como, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Anitta, Fernanda Lima, entre outras, usam técnicas como essas, aparecendo cada dia com um visual diferente, mas sempre muito perfeitos que muitas vezes parecem até estar usando uma lace.

Para Chris, essa técnica seria eficaz para os cabelos da Angelina no evento. “O acabamento é tudo! Uma mulher como Angelina Jolie fazendo um evento que terá fotos e vídeos dela no mundo inteiro, é importante uma aplicação capilar discreta e que se apresente de forma natural!”, acrescenta Chris