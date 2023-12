Angélica elogia conduta de Janja “faz todo sentido ela ser participativa”

Em entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura, a apresentadora abordou a primeira-dama em meio a uma variedade de tópicos discutidos

Nesta segunda-feira (11), a apresentadora Angélica expressou seu reconhecimento pela atuação e participação de Janja no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram feitas durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Angélica citou a postura da atual primeira dama como uma mulher envolvida e comprometida com questões sociais, e ressaltou: “Eu acho que a Janja… Claro, ela é muito participativa; eu sei que ela é muito criticada pelas pessoas que estão em volta por essa participação, mas eu acho que faz todo sentido ela ser participativa.”

A apresentadora expressou sua opinião destacando a participação feminina desempenhando outros papéis. “Eu acho legal ter uma pessoa participativa, seja da forma que for, uma mulher que está ali participando, cuidando do presidente, falando uma opinião ou outra, pra mim tudo isso é válido, independente do partido, do que a gente acredite: ter uma mulher ativa, seja onde for, pra mim está valendo”, declarou Angélica.