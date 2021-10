A jovem paranaense que bomba as redes sociais do famoso restaurante

O restaurante Pobre Juan é uma das mais conceituadas casas de carnes do Brasil. Para isso, eles contam com os melhores profissionais nos bastidores, seja na cozinha ou no marketing estrondoso que eles fazem. Uma dessas pessoas que coopera para o crescimento da marca é a multifacetada Andressa Zanini.







O restaurante foi inspirado nas típicas casas argentinas



Apesar de ter começado o curso de direito e se formado como atriz, a jovem encontrou a verdadeira paixão há seis anos. Muito comunicativa, ela começou a trabalhar em eventos, momento em que conheceu a área do marketing.



Andressa Zanini – A multifacetada do Pobre Juan



No restaurante, a jovem começou trabalhando como hostess, mas não demorou muito para mostrar o potencial e ser promovida. “Eu sempre tive muitas ideias, sou muito criativa. Eu fazia fotos, vídeos e tinha muitos contatos legais. O pessoal gostou de mim e me chamou para ir para o marketing. Eu amo trabalhar com o público e sempre amei, me descobri”.



Pobre Juan já recebeu o prêmio de melhor carne mais de 5 vezes



Com apenas 29 anos, Andressa já virou uma referência na área. Além de treinar diversas pessoas, ela cuida das redes sociais do conceituado restaurante, faz o “foodstylist” das fotos publicadas, cria relações entre influenciadores e celebridades com o Pobre Juan, e também cuida das outras casas, com lançamentos, mudanças no cardápio, ouvidoria.

Para quem busca se destacar como ela, a dica é: “tem que fazer com vontade, ser proativo. Não faça só o que pedem, faça sempre a mais. É assim que a gente é visto e lembrado, se não seremos só mais um”, diz Andressa.

Andressa é responsável pelas redes sociais do restaurante, que possuem mais de 195 mil seguidores



Hoje, a “marketeira” se sente realizada com a profissão e é apaixonada pelo restaurante. Ela afirma que é um lugar que dá diversas oportunidades de crescimento e conhecimento.