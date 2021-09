Andressa Urach, grávida de seu segundo filho, anuncia volta aos clubes de strip-tease como Ímola

Após anunciar separação, Andressa Urach se envolve em nova polêmica. Ela revelou em suas redes sociais sua volta para os clubes de strip-tease

Andressa Urach terminou seu relacionamento com Thiago Lopes recentemente, os dois se casaram em abril deste ano. No começo de agosto, mais precisamente no dia dos pais, ela e Thiago anunciaram sua gravidez nas redes sociais, mas a comemoração e as postagens recheadas de clichês românticos não duraram muito.

Nesta quarta-feira Urach anunciou por meio de suas redes sociais a volta de Ímola. Para os leigos ou pessoas que não acompanham sua carreira ou dia a dia na rede, este é o nome fictício que Andressa usava quando trabalhava como garota de programa e striper em clubes noturnos. Afinal, ela nunca escondeu isso de seus seguidores e fãs, inclusive em seu livro, estão os relatos desta fase de sua vida e também nas entrevistas para canais do Youtube e podcast.



O que assustou os seguidores e causou polêmica com as revelações, é o fato de Andressa estar grávida e de declarar que seu ex-marido tem a intenção de interna-la numa clínica psiquiátrica por conta de suas atitudes recentes. Andressa ainda declarou a um veículo de imprensa que voltou para a prostituição, mas que não queria falar muito sobre isso. Ela ainda nega que tenha feito um aborto e também alega que está voltando a trabalhar como garota de programa por precisar se sustentar e também por estar esperando um filho.

Andressa ainda revela que sofre de síndrome de boderline e que esteve internada por oito dias em uma clínica de reabilitação para tratar de seu transtorno psicológico.

Andressa converteu a religião evangélica e testemunhou para milhares de fiéis na Igreja Universal



Ao longo de sua trajetória, Andressa Urach coleciona polêmicas, ganhou projeção ao participar do concurso Miss Bumbum e estampar sites de fofoca e revistas do gênero. Participou de A Fazenda, onde colecionou frases e atitudes polêmicas. Esteve entre a vida e a morte devido uma aplicação de hidrogel. Se converteu a religião evangélica e testemunhou para milhares de fiéis na Igreja Universal. Esteve em um hiato e passou a aparecer pouco, quando abandonou a igreja no ano passado e voltou para sites e Instagrans especializados em notícias de celebridades, suas declarações de apoio ao presidente irritaram os seguidores e ela foi bastante criticada.