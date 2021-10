André Martinelli fala que o hipotireoidismo mudou sua relação com o esporte: “Eu queria viver a vida que eu tinha antes”

O modelo e influencer conta também que aprendeu com o pai a ter um estilo de vida mais saudável

Quem acompanha André Martinelli nas redes sociais sabe que ele é fã de esportes, do contato com a natureza e de um estilo de vida saudável. O influencer conta que aprendeu a ser tão disciplinado com o pai e sua real mudança de estilo de vida aconteceu depois do diagnóstico de hipotireoidismo.



“Além de ter um ótimo exemplo em casa, o meu pai, que há mais de 20 anos já tinha muito cuidado em comprar alimentos orgânicos. Acredito que a virada de chave da minha vida foi quando decidi viver os benefícios do esporte e da vida me tratando do hipotireoidismo. Eu me sentia muito indisposto, com o rim sobrecarregado, corpo inchado e várias lesões. Foi um momento muito difícil, mas eu queria viver a vida que eu tinha antes novamente. Hoje, faço a reposição hormonal de tireoide todos os dias em jejum pela manhã. Isso acabou me dando muita disciplina no resto do meu dia”, revela.

O modelo conta que treina diariamente pela manhã.

“Procuro fazer treinos funcionais e cardiovasculares. E em outro momento ou até mesmo no treino da manhã eu gosto de variar entre treinos de força, yoga e pilates. Devo treinar umas 10 vezes na semana em 6 dias”.



O maior objetivo de Martinelli, no momento, é buscar o condicionamento para correr a Maratona oficial do Rio de Janeiro, no ano que vem. “Vou fazer o evento teste esse ano, mas, no ano que vem tenho esse desafio, que será um dos maiores da minha vida”, relata o modelo.



Aos 33 anos, André conta que não sentiu diferença no seu rendimento com o passar dos anos.

“Foi mais uma questão de ter menos pontos de disfunções, que podem gerar dores e até mesmo lesões. Os treinos continuam a todo vapor”, finaliza.