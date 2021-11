André Mantovanni lança novo livro ”Tarô dos Anjos”

Por meio das 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, o leitor fará um mergulho no mundo inconsciente e simbólico da alma

Nesta segunda-feira (8), André Mantovanni que é autor e tarólogo lança o livro ‘’Tarô dos Anjos’’. Na obra inspiradora, André, autor do best-seller Baralho Cigano, combina toda a força espiritual do mundo angélico com o simbolismo com os arcanos maiores do tarô, para que você possa conectar seu coração ao mundo elevado dos anjos e compreender sua vida com mais luminosidade e sabedoria.

O autor aborda a interpretação de cada carta do Tarô dos Anjos para o amor, a saúde, o trabalho, as finanças e a espiritualidade, além de métodos de interpretação, consagração do tarô, angelologia (estudo dos anjos), astrologia cabalística e muito mais

Por meio das 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, o leitor fará um mergulho no mundo inconsciente e simbólico da alma, obtendo grandes revelações úteis sobre as leis universais que regem nosso destino.

O autor aborda a interpretação de cada carta do Tarô dos Anjos para o amor, a saúde, o trabalho, as finanças e a espiritualidade, além de métodos de interpretação, consagração do tarô, angelologia (estudo dos anjos), astrologia cabalística e muito mais. A caixa contempla um livro em capa dura, ricamente ilustrado e colorido, com um conjunto de 22 cartas ilustradas e confeccionadas em alta gramatura.