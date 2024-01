André Gonçalves fala sobre sua participação em A Fazenda: “Pensava na Dani todos os dias”

Ator revela que chorou todos os dias por saudade dela e de sua família

O ator André Gonçalves que participou recentemente e foi o vice-campeão de A Fazenda 15, foi entrevistado pelo jornalista Felipeh Campos no Link Podcast, comentou sobre a sua participação no reality rural da Record TV e sobre as saudades que sentiu de sua ex, agora atual esposa, a também atriz Danielle Winits.

“Nós estamos juntos há 7 anos, vamos entrar no 8º ano. A gente rompeu um mês antes da Fazenda. A gente pouco se viu esse ano. Ela morou 3 meses em Portugal, ela foi fazer uma temporada com o Falabella de um espetáculo, ficaram 3 meses viajando. Ela voltou, foi filmar, filmou 2 meses. Quando ela praticamente passou um mês aqui, a gente não conseguiu se acertar emocionalmente, a gente tava muito tempo distante. A gente resolve se separar, eu fui para um apart hotel, ela ficou na casa com os meninos, aí nesse momento veio o convite pra Fazenda. Agora nós já voltamos”. André comenta também sobre as saudades que sentia de sua família “Não tinha um dia que eu não lembrei, que eu não pensasse nisso, que eu não chorasse por isso”.

Questionado por Felipeh Campos sobre o motivo de não ter ganhado o prêmio de R$1,5 milhão do reality, o ator respondeu: “Pensando racionalmente em tão pouco tempo que o programa acabou, existe uma trajetória de outros participantes muito importantes também, seja nos embates, seja nas relações, seja nas funções daquela existência. Acho que de alguma forma fui muito permissivo, eu não sou uma pessoa que aponta o outro, não aponto o dedo.

“Você não lavou o copo”, eu pego o copo e lavo. Eu acho que de alguma forma essa permissiva, talvez uma forma de generosidade em relação ao outro, faça com que o outro seja mais forte em relação ao jogo. Você acaba sendo um coadjuvante, fazendo dos outros protagonistas. Eu tinha muito isso. Tinha momentos que eu ouvia muito, tentava falar às vezes não deixavam, eu não insisto. Tinha momentos que tinha um grupo, eu ficava naquele grupo, se tinha alguém que estava se destacando, eu deixava, eu saía, eu não sou uma pessoa que tiraria aquela pessoa e “Deixa eu falar”. Então eu acho que esses movimentos fazem com que o público vá se identificando com pessoas também parecidas comigo, mas mais ativas do que eu, talvez mais proativas do que eu. Me coloquei num lugar de servir, de servidor, de atender e cuidar das pessoas”.

André Gonçalves também comenta que entrou no reality com 60 mil seguidores e que acha que, atualmente, está com quase 800 mil a mais, e que isso é um presente para profissão dele e para tudo o que ele puder sonhar. Ele disse que utiliza as redes sociais como ferramenta para divulgar as peças de teatro que ele atua e onde ele estará. O ator também expressou a sua gratidão ao público, que o acompanha desde os seus 12 anos em seus trabalhos na TV, em novelas de sucesso estrondoso como Vamp, e que também o conheceu por sua participação em A Fazenda.