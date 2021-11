André França explica porque Nestlé, GM e Coca-Cola estão na WMcCann há mais de 60 anos

Presidente da rede de agências publicitárias no Brasil, contou o segredo e deu detalhes da briga entre as agências

A empresa WMcCann, rede global de agências publicitárias, é referência em diferencial e profissionalismo tendo em sua cartela de clientes grandes empresas como: Nestlé, Coca-Cola e GM que já estão há mais de sessenta anos com a agência. E o segredo do sucesso quem conta é André França, presidente da empresa no Brasil — desde julho deste ano.

“O segredo é entender que o resultado deles é o nosso melhor resultado, ou seja, ter realmente uma dor de dono. Acompanhar o cliente, entender qual é a necessidade dele e trabalhar para esse resultado. Entender que é isso que mais nos importa”, conta França, que completa: “Para isso, a gente parte de questões complexas que são: desde como mensurar até como mexer esses ponteiros — seja marca ou seja resultado de negócios. E entender que cada cliente tem sua necessidade específica”.

André revela que o melhor o resultado das empresas, por isso se preocupou em criar uma estrutura que os apoie em dados como aumentar vendas e imagem de marca

O presidente revela que para Coca-Cola há mais de seis anos criaram um laboratório de dados, que se chama “Kolab” — central de inteligência de dados e insights exclusiva para Coca-Cola Brasil. Já para Nestlé, atuam na mídia programática e de gestão de dados. E no caso da GM, núcleo de conteúdo desse ano.

André revela que sua principal preocupação é como melhor o resultado das empresas, por isso se preocupou em criar uma estrutura que os apoie em dados como aumentar vendas e imagem de marca. Em sua equipe, conta com pessoas formadas em outras áreas fora Marketing e Publicidade, como Matemática, no qual tentam encontrar modelo econométricos para traçar quais fatores influenciam de fato no negócio — como uma forma de se aproximar da tecnologia.

Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de São Paulo, graduado em Comunicação Social pela ESPM e pós-graduado no CEAG pela FGV-SP, André França tem mais de 25 anos de experiência no mercado. No início de sua carreira, trabalhou na Loducca, atendendo HSBC, Sabesp e Coca-Cola. Ingressou na WMcCann em 2015 como diretor de mídia e, em 2017, foi promovido a VP de Dados e Mídia. E neste ano, foi jurado brasileiro da competição Media do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade.