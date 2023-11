André Aprigio, do Expedia Group, é condecorado pelo presidente Lula da Silva

Reconhecimento pelo presidente Lula destaca a contribuição de Aprigio para o turismo latino-americano

Em uma cerimônia realizada no Palácio do Itamaraty nesta terça-feira, André Aprigio, chefe de Assuntos Governamentais e Corporativos do Expedia Group para a América Latina, foi agraciado com o título de Comendador da Ordem de Rio Branco pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A condecoração, que reconhece não apenas a trajetória acadêmica e profissional de Aprigio, mas também destaca sua notável contribuição para o setor turístico latino-americano, foi entregue em meio a elogios e reconhecimento público. O presidente Lula, ao participar da cerimônia, enfatizou a importância de homenagear personalidades que desempenham um papel significativo no crescimento e prestígio do turismo na região.