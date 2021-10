Reconhecido internacionalmente, artista 3D brasileiro Ander Alencar dá início a mais um novo trabalho no mundo da animação

Artista foi convidado para participar como jurado da premiação internacional CGArchitect 3D Awards

O ano do artista 3D Ander Alencar foi excelente para as pretensões do profissional no ramo da arquitetura e animação 3D. Recentemente, ele foi convidado para participar como jurado da premiação internacional CGArchitect 3D Awards, que premia os melhores trabalhos de renderização de arquitetura ao redor do mundo.

“Tenho muito orgulho da minha caminhada até aqui. Foram vários momentos de altos e baixos, mas nunca pensei em abandonar o que eu tenho como objetivo e meta para minha vida. Minha resiliência em trabalhar em um mercado pouco conhecido pelo brasileiro me ajudou a construir uma jornada de muitas experiências e trabalhos até aqui. Sou reconhecido internacionalmente e agora quero ajudar cada vez mais brasileiros a conhecerem o mundo do 3D”, acrescenta.

Ander Alencar foi excelente para as pretensões do profissional no ramo da arquitetura e animação 3D

Além disso, Ander começou a produção de mais um trabalho de animação, intitulado The Sound of Silence. A última obra do artista, The Last Flight, fez sucesso como curta-metragem e foi muito bem recebida pelo público, com participações em festivais internacionais, além de ter disputado o CGArchitect 3D Awards 2019 como um dos finalistas. Os novos projetos de Ander Alencar são fruto de uma carreira muito bem consolidada no setor da animação, tendo em vista sua colaboração no filme de animação “Asterix and the Vikings” em 2004.

Ander colaborou no filme de animação “Asterix and the Vikings” em 2004

“Tudo isso surgiu da minha paixão por arquitetura, fotografia, música e tecnologia.

Acredito que a melhor forma de influenciar alguém é demonstrar sua paixão por algo. Quando eu falo verdadeiramente de tudo que vivenciei e compartilho conhecimento, as pessoas enxergam dedicação e paixão, com isso, podem ter confiança nelas mesmas a chegarem nos seus objetivos também”, acrescenta.