Anavitória em páginas: novo livro infantil captura a essência da dupla em contos lúdicos

A música de Anavitória sempre transcendeu os palcos, entrando nos corações de fãs de todas as idades. Agora, a dupla serve de inspiração para um novo livro infantil, “Me conta dois contos das Anavitória?”, uma criação do empresário e produtor musical Felipe Simas. Com base em interações e características pessoais de Ana Clara Costa e Vitória Falcão, Simas tece narrativas que fundem o real ao fantástico em um formato inovador de livro “vira-vira”, prometendo dobrar a magia para os jovens leitores.

Felipe Simas, empresário da dupla, apresenta um mundo de imaginação e mensagens de autoaceitação em sua nova obra ilustrada

De um lado do livro, encontramos “A Caracol do Cabelo da Vi”, uma história que brota dos abraços calorosos entre Vitória e o autor. Neste conto, a cabeleira cacheada e dourada de Vitória é mais do que apenas cabelo; é um lar para Carol, a caracol que sonha em voar, carregando consigo uma mensagem sobre a seriedade e a realização dos sonhos.

Me conta dois contos das Anavitória?’ oferece uma jornada visual e narrativa inspirada nas características e vivências das artistas

Ao virar o livro, somos apresentados a “O Cílio do Olho da Clara”, onde um cílio rebelde deseja ser notado e ter vida própria, surgindo dentro do olho de Ana Clara para destacar sua singularidade. Este conto, enriquecido com ilustrações em nanquim e aquarela de Luciana Grether, fala sobre a importância de encontrar um lugar no mundo e a beleza de ser diferente.

Felipe Simas não apenas captura a essência de Anavitória nas páginas, mas também infunde cada história com sensibilidade e poesia, características já bem conhecidas nas músicas da dupla. As ilustrações de Luciana Grether complementam os textos, trazendo cada elemento à vida com delicadeza e cor, fazendo deste livro um convite irrecusável à imaginação e ao encantamento.

“Me conta dois contos das Anavitória?” é mais do que um livro; é uma porta para um mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde cada criança pode ver suas próprias peculiaridades como superpoderes. É, sem dúvida, uma adição valiosa à literatura infantil brasileira e um testemunho do poder transformador da música e da narrativa.

Ficha técnica

Livro: Me conta dois contos das Anavitória?

Autor: Felipe Simas

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-431-1

Páginas: 58

Preço: R$ 59,00

Onde encontrar: Amazon