Analice Nicolau lança Websérie: uma jornada de sucesso no jornalismo brasileiro

Nesta sexta-feira, Analice Nicolau estreia sua websérie, “Minha Trajetória”, no YouTube. A produção promete uma imersão completa na vida da jornalista, desde seus primeiros passos como modelo até sua consolidação como uma das figuras mais respeitadas do jornalismo brasileiro.

De modelo a colunista: a transformação de Analice Nicolau em Websérie Inédita

Nascida em Blumenau, Santa Catarina, no dia 6 de setembro de 1977, Analice Nicolau iniciou sua carreira como modelo, ganhando notoriedade entre 1997 e 2002. Sua presença na mídia chamou a atenção do público e lhe rendeu um convite para a segunda edição do reality show “A Casa dos Artistas”, comandado por Silvio Santos no SBT. Esse período marcou a transição de Analice para o mundo do jornalismo.

Analice Nicolau conquistou seu espaço no jornalismo brasileiro, com detalhes inéditos e depoimentos marcantes em sua websérie biográfica

Em 2003, Analice assinou com o SBT para apresentar a primeira edição do Jornal do SBT ao lado de Cynthia Benini. Juntas, elas formaram uma dupla icônica que conquistou os telespectadores até 2005, quando passaram a comandar o “Notícias Breves”, um telejornal matutino e vespertino que oferecia resumos dos principais acontecimentos do dia. Uma das estratégias mais notórias de Silvio Santos para alavancar a audiência foi a introdução de uma bancada de vidro com salas, o que popularizou o noticiário como o “Jornal das Pernas”.

Após deixar o SBT em dezembro de 2016, Analice se reinventou novamente. Em 2021, tornou-se colunista do “Jornal de Brasília”, onde escreve até hoje, e fundou sua própria agência de comunicação, a AN Connect.

Agora, com mais de 21 anos de carreira, Analice Nicolau continua a surpreender ao lançar sua websérie, que promete inspirar muitos com sua história de determinação e sucesso. A série, que será disponibilizada em seu canal no YouTube, revela os desafios enfrentados e as vitórias alcançadas por Analice ao longo de sua trajetória profissional.

“A websérie é uma forma de compartilhar minha jornada com meu público, mostrando que, com dedicação e resiliência, é possível superar obstáculos e alcançar nossos sonhos,” diz Analice.

A produção promete trazer depoimentos emocionantes e detalhes inéditos da vida pessoal e profissional da jornalista, tornando-se uma verdadeira aula de comunicação e superação. Prepare-se para mergulhar na história de uma das maiores jornalistas do Brasil e se inspirar com cada episódio dessa série imperdível.

Serviço:

Estreia da Websérie “Minha Trajetória”

Data: Sexta-feira, 24 de maio

Onde: Canal do YouTube de Analice Nicolau

Para quem deseja acompanhar de perto essa história inspiradora, basta acessar o canal de Analice no YouTube e conferir os episódios que prometem emocionar e motivar espectadores de todas as idades.