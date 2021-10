Analice Nicolau recebe prêmio “Gênios da Atualidade” pelo excelente trabalho jornalístico

A jornalista já atuou como âncora de diversos telejornais e mantém uma coluna no Jornal de Brasília

Apesar de nova, Analice Nicolau já tem mais de 15 anos de experiência de jornalismo no currículo. Ela já esteve à frente de grandes telejornais do país e se tornou uma referência da área. Sempre entregando um trabalho impecável e com muita credibilidade, a jornalista recebeu nesta quarta-feira, 13, o prêmio “Gênios da Atualidade 2021”.

Analice recebeu o prêmio com um lindo vestido preto e encantou a todos que estavam no evento



Não foi difícil para Analice ganhar o carinho do público, pois os brasileiros começaram a admirá-la e a acompanharam em todos os trabalhos. A jornalista passou pelo Jornal do SBT – 1ª Edição, SBT Notícias Breves, SBT Manhã, SBT Notícias, SBT Brasil e Aqui Agora. Atualmente, ela tema própria coluna no prestigiado Jornal de Brasília.

Analice ficou à frente de vários telejornais do SBT e conquistou o carinho dos telespectadores



Em reconhecimento a toda essa trajetória, Analice foi premiada no “Gênios da Atualidade 2021” na área de jornalismo. “Foi muito importante participar desse evento. Mais uma vez como jornalista, nós precisamos ressignificar a forma de se comunicar e usar o jornalismo de forma positiva. Muitas vezes o jornalismo é usado de forma negativa, até mesmo para induzir as pessoas a vibrarem em algo que não as pertence, mas este prêmio me fez olhar pra toda a minha trajetória e me mostrou que ela não está sendo em vão”.

A jornalista possui mais de 150 mil seguidores nas redes sociais



Com tantas coisas ruins, a jornalista afirma que tentou mudar um pouco e mostrar coisas boas para o público que a acompanha. “Eu tenho certeza que esse prêmio veio pra modificar e ajudar muitas pessoas a se reinventarem. Acho que nesse último ano me reinventei junto com os meus amigos e parceiros, esse prêmio vai pra todos que trabalham comigo e que de alguma forma fazem parte desse processo bonito de mudarmos o mundo”, finalizou Analice.