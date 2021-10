Ana Prado, do Casamento às Cegas, acusa noivo de usar imagem da filha dela para autopromoção

A participante afirmou que ela e nem o pai da criança autorizaram o uso da imagem da menina

Após a divulgação dos últimos episódios de ‘Casamento às Cegas’, Shayan Haghbinghomi recebeu algumas críticas do público por não ter tentado se aproximar mais da filha de Ana Prado, que seria a possível enteada do rapaz. Então, ele publicou um vídeo com imagens gravadas para o programa, onde brinca com a criança, mas a mãe da menina não gostou nada disso.

Ana e Shayan foram o primeiro casal a se formar no reality show

Nos últimos episódios lançados do reality show, o relacionamento de Ana e Shayan estremeceu. A participante reclamou diversas vezes sobre a falta de apoio do noivo nas tarefas da casa e a ausência dele quando a filha dela estava na casa. Após receber algumas críticas sobre o assunto, o homem publicou nas redes sociais um vídeo com a criança. “Ninguém no mundo vai tirar esse sorriso que Deus me deu”, escreveu ele na legenda.

Ana Prado desabafou no Twitter, mostrando que não gostou de ver a imagem da filha no perfil de Shayan

Ao ver a publicação, Ana Prado desabafou no Twitter, mostrando que não gostou de ver a imagem da filha sendo usada daquela forma. “Estou devastada que a imagem da minha filha, de 3 anos, está sendo usada para a ‘autoprogramação’ de um homem feito. Escolhi ser uma pessoa pública, não a minha filha. Usá-la para se defender é de uma covardia sem tamanho. Use a minha imagem, não a dela”, escreveu.

O casal conquistou o público logo no primeiro episódio e já possui vários fã clubes

A jovem disse que ela e nem o pai da criança autorizaram o uso de imagem da menina. “O uso da imagem de uma criança para se ‘autopromover’, para fundo lucrativo e afins, além de cruel, é criminoso”. A participante finalizou o desabafo pedindo para que o público denunciasse a publicação.

Casal se conheceu durante o reality da Netflix, ‘Casamento às Cegas Brasil’

Carolina Novaes, outra participante da atual temporada do reality show, foi para as redes sociais em defesa da amiga. “Não sou mãe, mas partilho da dor dela por ver o rostinho da filha em um lugar onde tem muito ódio emanando contra ela. Tenham cautela com o que publicam principalmente quando se tratar de imagens de crianças. Nós aguentamos as porradas, demos a cara a bater ao assinar contrato. Mas se falarem de mãe, pai e filha o negócio fica mais embaixo”, escreveu.

Após tanta repercussão, Shayan deletou a publicação e Ana deletou os tweets que falou sobre o assunto. Ambos receberam várias críticas nas redes sociais.