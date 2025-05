Ana Paula Xongani lidera painel inédito da Globo e celebra poder da cultura e da ‘Creator Economy no Brasil

O MMA Impact Brasil, maior festival de marketing do país, realizado em São Paulo, foi palco de um debate altamente relevante nesta quarta-feira (14). Com mediação da apresentadora Eliana, a criadora de conteúdo e talento da Globo Ana Paula Xongani e a gerente de agenciamento da ViU (unidade digital da emissora), Mari Lima, lideraram o painel “O Poder da Cultura e da Creator Economy no Brasil Multiplataforma”, considerado um marco na discussão sobre influência digital e o futuro do conteúdo autêntico.

Ana Paula Xongani celebra estreia como palestrante da Globo e enaltece parcerias transformadoras no setor digital. (Foto: Mari Neaime)



Uma das principais pautas foi o crescimento explosivo da Creator Economy, mercado que movimenta bilhões e tem no Brasil um dos seus principais expoentes globais. As especialistas destacaram como autenticidade, propósito e representatividade se tornaram ativos indispensáveis para marcas e plataformas, especialmente em um ecossistema multiplataforma como o da Globo, que integra agenciamento, estratégia digital e produção audiovisual.

Ana Paula Xongani ao lado de Mari Lima e Eliana. (Foto: Mari Neaime)



Emocionada, Ana Paula Xongani celebrou sua estreia como palestrante no universo Globo:

“Foi o meu primeiro evento como speaker dentro do ecossistema Globo! Falar sobre creator economy foi a prova viva de que é possível construir narrativas com propósito, verdade, visão de futuro — e, principalmente, a partir do nosso lugar”, disse.



A influenciadora ainda destacou também em suas redes sociais a importância da parceria com Mari Lima, que chamou de “o nome da mudança”, e elogiou a mediação de Eliana: “Dividir essa conversa com pessoas atentas do nosso mercado no MMA Impact Brasil foi incrível. Que venham os próximos! Que sejam incríveis, possíveis e com propósito, como esse”, afirmou.



Durante a conversa, as convidadas também discutiram as tendências do setor, o papel da tecnologia, o impacto social da influência e a importância de conteúdos culturalmente relevantes no ecossistema multiplataforma da Globo, que hoje aposta na união entre agenciamento, estratégia digital e produção audiovisual como diferencial competitivo.