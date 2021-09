Ana Paula Padrão revela que a edição 2021 do MasterChef Brasil teve o maior resultado de entrega comercial na história do programa

A apresentadora agradeceu aos parceiros e contou que eles foram fundamentais para o sucesso desta temporada

Na manhã desta quinta-feira (30/9), a Band divulgou a nova grade de programação de 2022. Durante a apresentação, Ana Paula Padrão, apresentadora do MasterChef Brasil, contou sobre a nova temporada do programa e garantiu que será um dos grandes sucessos da emissora.

”A temporada de 2021 certificou a vitalidade do formato do programa. Nós tivemos a edição com o maior resultado de entrega comercial da nossa história. Tem uma coisa muito criativa na entrega do MasterChef, nós conseguimos fazer isso de forma muito orgânica, inovando pra caramba e contando com a criatividade da nossa equipe”.

O programa que é sucesso no Brasil inteiro conta com três jurados que são chefs de cozinha renomados: Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo. Após sete temporadas apresentando o programa, a jurada Paola Carosella anunciou a saída da Rede Bandeirantes e foi substituída pela chef Helena Rizzo.

O grande vencedor do programa leva um prêmio em dinheiro de R$ 250 mil reais; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris, além do troféu MasterChef. Os dois primeiros colocados recebem mil reais por mês no cartão Carrefour durante 12 meses.