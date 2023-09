Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de saúde de Salvador recebe reconhecimento internacional de inovação urbana pelo Programa Saúde nos Bairros

A vice-prefeita atua ativamente no Programa que elevou o nome da capital baiana internacionalmente. “Saúde nos Bairros” já percorreu 18 localidades e concretizou mais de 340 mil procedimentos em saúde

O “Programa Saúde nos Bairros”, criado pela prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou reconhecimento e destaque internacional por meio do “Prêmio Guangzhou de Inovação Urbana”. O projeto garantiu lugar entre as 45 iniciativas exemplares mais inovadoras em todo o mundo, dentre 274 inscritos, de 193 cidades e regiões de 54 países.



A organização do Prêmio Guangzhou encaminhou um documento endereçado à vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, e parabenizou a capital baiana pela iniciativa. “Parabéns a Salvador – Brasil, pois, sua iniciativa foi reconhecida como uma das 45 iniciativas exemplares do 6º Prêmio Guangzhou. Gostaríamos de prestar homenagem aos seus esforços inovadores na implementação dos SDGs e da Nova Agenda Urbana”, assinalou a homenagem.



A gestora estendeu os agradecimentos a toda equipe técnica da pasta e da prefeitura, e enalteceu o empenho dos profissionais envolvidos na execução exitosa do Saúde nos Bairros, que já percorreu 18 localidades, e concretizou mais de 340 mil procedimentos em saúde.



“Recebemos com gratidão e entusiasmo este reconhecimento tão relevante no cenário mundial, pois demonstra que Salvador pode e deve ocupar lugar de destaque quando o assunto é o acolhimento às pessoas, humanização dos serviços em saúde, e o cuidado integral com todas as vidas. Tenho certeza de que o Saúde nos Bairros ainda nos trará muitas alegrias, por isso, aproveito para agradecer e parabenizar a toda equipe da SMS e também a população que tem abraçado e aproveitado ao máximo essa iniciativa”, declarou Ana Paula.

O Prêmio Guangzhou é uma plataforma para intercâmbios e aprendizado mútuo sobre inovação urbana e desenvolvimento sustentável e reconhece iniciativas inovadoras relacionadas com a sustentabilidade social, econômica e ambiental. O Prêmio é centrado nas abordagens inovadoras adotadas por governos locais e regionais visando atingir os ODS e cumprir os compromissos da Nova Agenda Urbana para avançar na prosperidade e qualidade de vida dos seus cidadãos.



A iniciativa está aberta a todos os governos locais do mundo e é patrocinado por Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), Associação Mundial de Grandes Metrópoles (Metropolis) e a Cidade de Guangzhou, com o apoio da ICLEI e C40. A lista dos 15 finalistas e as outras 30 iniciativas exemplares merecedoras está disponível na seguinte página da Web: http://www.guangzhouaward.org/a/3304.html?lang=en.