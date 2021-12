Musa do carnaval Ana Paula Evangelista, faz chá de bebê com roda de samba

A modelo contou com um chá de bebê regado a roda de samba no quintal da vovó Nina, em Padre Miguel

Morando há mais de dez anos na Europa e grávida de sete meses de seu primeiro filho, a musa da Tijuca Ana Paula Evangelista está no Brasil e realizou o chá de bebê de Antony no último final de semana.

“Meu marido chega daqui a duas semanas. Depois das festas voltamos para Europa onde Antony irá nascer”. Sobre o nascimento e enxoval do bebê a musa da Unidos da Tijuca também deu detalhes.





“Pretendo que o parto aconteça em Londres e o enxoval está quase completo. Fiquei encantada com as roupinhas da Gucci que compramos ,algumas da Burberry e todos os presentes que ganhamos no chá de bebê. Sobre o parto minha prioridade é segurança e tranquilidade para o bebê e para mim. Tenho uma equipe médica excelente acompanhando toda a gestação e não vejo a hora de segurar meu filho nos braços”, disse a modelo que contou com chá de bebê regado a roda de samba no quintal da vovó Nina em Padre Miguel e casou numa festa milionária num castelo, na Itália.