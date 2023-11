Ana Paula Dahlke, jornalista de economia de SC, recebe prestigiado prêmio nacional

Fundadora dos portais Economia SC e Economia SP é reconhecida entre os “Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças de 2023”

A jornalista Ana Paula Dahlke, fundadora e editora-chefe dos portais Economia SC e Economia SP, foi laureada na 8ª edição do prêmio ‘+Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2023’, promovido pelo Jornalistas&Cia. O evento, que reconheceu 51 profissionais da imprensa e 25 publicações especializadas do setor, revelou Dahlke como a única representante catarinense entre os premiados.

O prêmio, considerado um dos mais prestigiosos no jornalismo especializado em economia, finanças e negócios, destaca a trajetória de Ana Paula Dahlke, que além de fundar os portais de Economia em Santa Catarina e São Paulo, é sócia do Estúdio Lune, embaixadora do Clube BóraFazer, e diretora da regional Vale do Itajaí da Associação Catarinense de Imprensa (ACI).

Ana Paula expressou sua satisfação com o reconhecimento, afirmando que a lista reúne os principais nomes da cobertura especializada no país. “Com certeza é um marco na minha trajetória, que tem sido construída com muito trabalho, ética e paixão”, relatou a jornalista.

O processo de seleção do prêmio envolveu dois turnos de votação, com indicações livres no primeiro e a seleção final a partir da compilação dos resultados. Eduardo Ribeiro, diretor de Jornalistas&Cia e idealizador do projeto, destacou o índice de renovação, ressaltando que o jornalismo especializado nesse segmento continua a crescer e fortalecer, revelando novos talentos a cada ano.

O reconhecimento de Ana Paula Dahlke não apenas honra a jornalista, mas também destaca a crescente influência da imprensa catarinense no cenário nacional de economia e negócios.