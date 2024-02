Ana Maria Braga deslumbra no Carnaval de 2024 com Look Exclusivo da Grife Guerreiro & Cavaleiro

A marca, criada pelo casal Gabriel Guerreiro e Daniel Cavaleiro, conquistou seu espaço no cenário da moda autoral brasileira ao oferecer peças personalizadas, criativas e inovadoras

No Carnaval de 2024, a renomada apresentadora Ana Maria Braga brilhou com sua simpatia e carisma usando um look deslumbrante assinado pela grife paraibana Guerreiro & Cavaleiro. O macacão preto de veludo, meticulosamente feito à mão, ganhou vida com a aplicação de pastilhas de acrílico coloridas, proporcionando um visual único e autêntico.

Ana Maria Braga, conhecida por suas escolhas de moda ousadas e elegantes, mais uma vez surpreendeu o público ao escolher a grife Guerreiro & Cavaleiro para compor seu visual carnavalesco. O stylist responsável por essa escolha certeira foi Fábio Paiva, também nordestino.

“Um querido nosso e confia no nosso trabalho. Ana ama nossa arte, quando o cliente volta é porque gosta, né? E sempre faz questão de divulgar. Aliás, divulgação para quem trabalha com moda autoral sempre é gratificante”, destaca Daniel Cavaleiro, um dos fundadores da Guerreiro & Cavaleiro.

A relação próxima entre Ana Maria Braga e a grife paraibana não é novidade. Guerreiro & Cavaleiro se tornou referência ao vestir celebridades não apenas pela originalidade de suas peças, mas também pela conexão única que estabelece com seus clientes, como é o caso da apresentadora.

A marca, criada pelo casal Gabriel Guerreiro e Daniel Cavaleiro, conquistou seu espaço no cenário da moda autoral brasileira ao oferecer peças personalizadas, criativas e inovadoras. Além de Ana Maria Braga, a grife já vestiu outras personalidades de destaque, como Anitta, Juliette e Xuxa, consolidando-se como uma marca que transcende fronteiras geográficas.

A peça escolhida por Ana Maria Braga para o Carnaval de 2024 é um testemunho da essência da Guerreiro & Cavaleiro. O macacão preto de veludo, cuidadosamente confeccionado à mão, é uma expressão de originalidade e sofisticação. As pastilhas de acrílico coloridas adicionam um toque vibrante, destacando a habilidade artesanal por trás da peça.

“Nosso objetivo sempre foi criar o mais diferenciado possível, com cintura marcada, estruturas e bordados que diferenciam nossas peças. A originalidade é o nosso amor pela moda, e a reação positiva dos clientes é a maior recompensa”, enfatiza Gabriel Guerreiro, co-fundador da grife.

O futuro da Guerreiro & Cavaleiro promete expandir ainda mais suas fronteiras, com planos de venda de roupas prontas e entrada no universo online. O tão sonhado Fashion Show também está nos planos da grife para o futuro, prometendo apresentar ao mundo a arte autoral que os brasileiros tanto admiram.