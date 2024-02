Ana Hickmann presenteia apresentador Rogério Vilela com sapatos e fica descalça em podcast Inteligência Ltda

O episódio ocorreu em meio ao anúncio do lançamento de uma coleção inovadora e sustentável: Voices + Ana Hickmann

Num episódio inovador do podcast Inteligência Ltda, Ana Hickmann surpreendeu não apenas o apresentador Rogério Vilela, mas também seus ouvintes ao ficar descalça durante a gravação e presentear Vilela com um par de sapatos. Este gesto aparentemente peculiar, no entanto, revelou ser o ponto central do lançamento de uma coleção de sapatos inovadora e sustentável: Voices + Ana Hickmann.

A marca é mais do que uma simples extensão do nome de Ana; ela é um resgate significativo ao início da carreira empreendedora da apresentadora, que remonta a mais de 22 anos, quando ela lançou seu primeiro produto: sapatos. A coleção Voices + Ana Hickmann surge como uma colaboração marcante que não apenas celebra as origens da apresentadora na moda, mas também redefine os padrões da indústria com uma abordagem mais sustentável e duradoura.

O grande diferencial dos sapatos está na forma como são produzidos. Utilizando resíduos de garrafa PET, fibra de cana de açúcar, côco e outros materiais alternativos, eles não apenas buscam minimizar o impacto ambiental, mas também se destacam como produtos veganos e recicláveis. A apresentadora enfatiza essa filosofia inovadora: “É um produto durável, que as pessoas podem se identificar e fazer com que ele faça parte da vida delas.” Este posicionamento contrasta com a cultura predominante de “see now, buy now” e “fast fashion”, propondo, em vez disso, um “long fashion” que valoriza a durabilidade e a atemporalidade.

A coleção Voices + Ana Hickmann não se contenta apenas em ser sustentável; ela redefine a moda urbana com uma abordagem sem gênero e uma estética que lembra grifes europeias. A produção é considerada um testemunho do talento e habilidade das mãos brasileiras, enquanto sua presença é sentida em mercados internacionais, incluindo Espanha, Portugal, Israel, Japão e Dubai. O lançamento não apenas amplia o portfólio da apresentadora, mas também traça um caminho para uma moda mais consciente e ética.