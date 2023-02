Ana Hickmann faz mudança radical e assume: “Eu me sinto poderosa, com a autoestima lá em cima”

A apresentadora contou como se sentiu com a transformação e revelou em qual atriz famosa se inspirou.

Na última terça-feira (7), a apresentadora Ana Hickmann mostrou seu novo visual. Ela que é uma das loiras mais famosas da televisão brasileiras, aceitou o convite de uma conhecida marca de coloração capilar e trocou os cabelos loiros por um tom de ruivo vibrante. Ana conta que o desejo de mudança já era antigo, mas diversos motivos a fizeram adiar. “Eu tinha vontade de ficar ruiva há anos, mas por alguns motivos, esse desejo sempre era adiado. A rotina corrida de trabalho, um pouco de falta de coragem, falta de agenda minha e do cabeleireiro foram algumas razões me afastaram dessa mudança radical. Mas quando recebi o convite da Koleston para me transformar, eu não tive dúvida de que era o momento certo”.

A contratada da Record nasceu loira, mas confessou que usou até aplicativo de edição de imagem para ver como ficaria ruiva. Créditos: Divulgação

A apresentadora falou sobre as mudanças capilares que fazia na época em que modelava e assumiu que mudar por motivos profissionais nunca foi um problema para ela. “Já mudei o corte e cor do cabelo diversas vezes à trabalho, principalmente na época de modelo. Já tive o cabelo bem curto, loiro platinado, longo, com franja, e até ruiva durante uma semana. Mudar pela minha profissão nunca foi um problema para mim e há algum tempo eu sentia essa vontade, agora por uma razão pessoal”.

A apresentadora que é conhecida como uma das loiras mais famosas da televisão brasileira falou que o desejo por essa mudança já era antigo. Créditos: Divulgação

Ana revela como se sentiu ao se ver ruiva pela primeira vez e conta quem foi sua inspiração. “Por que não fiz isso antes?! (risos) Eu me sinto poderosa, com a autoestima lá em cima. Estou me amando e adorando me enxergar diferente. Depois de muitos anos sendo loira, foi maravilhoso ver uma nova versão de mim mesma. Eu pintei meu cabelo de ruivo entre 1998/1999, mas foi só por três dias, por conta do trabalho. São infinitas variações, mas eu acho o vermelho uma cor muito forte e potente, e tinha vontade de experimentar de novo, agora em outra fase da minha vida. Quando pensei em mudar a cor do meu cabelo, já sabia que gostaria de ficar ruiva, só precisava definir o tom ideal. Comecei a pesquisar pessoas com o tom de pele e olhos parecidos com os meus, e também tendências mundiais de beleza das celebridades e também do mundo da moda. Uma grande inspiração foi a Julia Roberts, que ficou incrível com o cabelo ruivo. Juntei minhas inspirações e tomei coragem! Eu amei o resultado”.

Ana confessou que o ruivo já arrebatou seu coração e que ela pretende manter a cor por um bom tempo. Créditos: Divulgação

A contratada da Record que nasceu loira, disse que já estava há um bom tempo pensando na mudança e até chegou a usar um aplicativo que muda a cor das madeixas para ver como ficaria ruiva. “Eu nasci loira, com o cabelo bem claro, e mantive essa cor por muitos anos, sempre variando os tons. Às vezes platinada, outras um loiro mais escuro, com mechas. E eu sempre gostei muito, acho que combina com meus traços. Mas ao mesmo tempo, há alguns anos eu estava com vontade de mudar, queria me olhar diferente no espelho. Em agosto do ano passado, cheguei até a fazer uma brincadeira nas minhas redes sociais, com uma edição de uma foto minha ruiva. Estava ensaiando há muito tempo e agora finalmente aconteceu”.

Dizem que quando uma mulher muda a cor do cabelo é porque deseja mudanças em sua vida e com Ana não foi diferente. “Eu completo 42 anos daqui menos de um mês, no dia 1 de março. E eu acho que essa mudança de ciclo merecia uma nova Ana, mais poderosa, mais dona de si e mais empoderada. Eu acredito que mudar o cabelo tem o poder de melhorar a nossa autoestima e nos tornar mais confiantes. É isso que eu espero para os meus 42 anos. Me amar sempre mais, gostar do que eu vejo no espelho e entregar o melhor para as pessoas sempre”

Ana confessa que o ruivo ganhou seu coração e ela não pretende fazer outra mudança capilar por agora. “Estou apaixonada pelo meu novo cabelo e não pretendo mudar de cor tão cedo. Quem sabe variar no ruivo daqui um tempo? Não sei, é uma possibilidade. Quero poder ousar e explorar todas as possibilidades. Mas não tenho pressa nenhuma, pois essa cor ganhou meu coração. Eu adoro usar aplique para minhas produções, então um dia estou de cabelo longo, no outro estou com ele curto. Uso preso, liso, cacheado e consigo moldar de acordo com a minha vontade no dia. Por enquanto, essas serão as mudanças que farei (risos)!”