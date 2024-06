Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam que vão morar juntos

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram nesta segunda-feira (10) que vão morar juntos. O casal aproveitou divulgou de que vão se mudar em breve a notícia durante uma publicidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ana e Edu mostram um pouco da casa de dois andares com estilo rústico, que passará por obras e será decorada para que se mudem.

Casal anunciou a mudança durante uma publicidade



“Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa!!! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda. Os primeiros eletrônicos já chegaram”, escreveram na legenda de um post publicado nas redes sociais.

Anúncio da mudança foi feito quase 3 meses após assumirem o namoro

O anúncio foi feito quase três meses após assumirem o namoro, o que aconteceu em 12 de março deste ano.



Recentemente, o apresentador que está de saída da Band para retornar à RedeTV! Falou sobre um possível casamento ao durante uma entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!.