Ana Hickmann ajuda amiga a escolher vestido de noiva no ateliê de Vitor Zerbinato

O momento foi registrado no canal do YouTube da apresentadora

Os fãs de casamento podem preparar o lencinho para se emocionar. Ana Hickmann publicou um vídeo nesta semana acompanhando a grande amiga, Fernandinha, a escolher um vestido de noiva no ateliê de Vitor Zerbinato. A apresentadora também escolheu o vestido que entraria como madrinha no casamento.

Ana gravou o vlog experimentando os vestidos para o canal no Youtube



No programa ‘Casa Hickmann’, que vai ao ar no canal do YouTube da apresentadora, Ana mostrou o momento em que ela e o marido foram convidados para serem padrinhos do casamento de Fernanda. Nos episódios seguintes, Ana ajudou a amiga nos preparativos do casório, entre eles a grande escolha do vestido.

A apresentadora também escolheu o vestido que entraria como madrinha no casamento



No vídeo divertido e emocionante, as duas amigas provaram vários vestidos e opinaram sobre quais serão os looks ideais para as duas no grande dia de Fernanda. A noiva optou por uma peça de tecido mais estruturado, que será desenhado por Zerbinato.





Ana Hickmann acompanhou a grande amiga, Fernandinha, a escolher um vestido no ateliê de Vitor Zerbinato



O vestido de Hickmann será elegante e cheio de detalhes, completamente a cara dela. A peça escolhida foi um belíssimo vestido azul criado pelo brilhante estilista.