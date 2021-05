Ana Hickmann fotografa nova coleção em hotel de luxo em Campos do Jordão

O cenário para as fotos foi o luxuoso Hotel Ort, localizado no meio das montanhas.

Ana Hickmann está fotografando sua nova coleção de inverno no município de Campos do Jordão no interior do estado de São Paulo.

A nova coleção de inverno da apresentadora Ana Hickmann está sendo fotografada no município de Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo. O cenário escolhido foi o luxuoso e contemporâneo Hotel Ort, que após a reforma, oferece um universo exclusivo e com máximo conforto.

Em meio as baixas temperaturas e nas montanhas, Ana Hickmann tem as imagens retratadas pelo fotógrafo Paulo Reis, produção de beleza por Marcelo Gomes e stylist por Fernanda Hickmann.

Os bastidores estão sendo divulgados na rede social da apresentadora. Para a produção, toda a equipe foi testada e respeitando as normas e cuidados contra o COVID-19.