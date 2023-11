Amor In Vitro: contos que despertam reflexões profundas sobre a reprodução assistida

Augusto Maia lança livro que mergulha nas complexidades sociais da fertilização in vitro

No universo literário, o autor e executivo da indústria farmacêutica, Augusto Maia, lança uma obra provocativa que mergulha nas profundezas das histórias de indivíduos que buscam a realização do sonho de ter filhos por meio da reprodução assistida. Em seu livro intitulado “Amor In Vitro”, Maia apresenta sete contos que não apenas exploram os avanços da ciência na medicina reprodutiva, mas também provocam reflexões sociais, afetivas e filosóficas.

Cada conto oferece uma perspectiva única, desde o casal lésbico que desafia preconceitos familiares até a mulher que enfrenta obstáculos financeiros na busca pela fertilização in vitro. O autor destaca as pressões sociais sobre as mulheres, especialmente em relação à maternidade, trazendo à tona um debate sobre expectativas e o papel da sociedade na vida das mulheres.

“Amor In Vitro” não se limita a ser uma obra ficcional; Maia enriquece a experiência do leitor ao incorporar ilustrações de Alexandra Seraphim e poemas que capturam os sentimentos das personagens. Além disso, o autor fornece notas informativas ao longo do livro, contextualizando o público com dados sobre infertilidade, taxas de fecundidade e implicações socioeconômicas.

Ao projetar algumas das histórias no futuro, Maia explora os avanços potenciais da medicina e as mudanças na sociedade, levantando questões éticas sobre a edição genética e o desenvolvimento de embriões em bolsa artificial. O autor destaca que a reprodução assistida não é apenas um tema científico, mas um ponto de análise existencial que toca a essência da humanidade.

“O tema da reprodução assistida provoca uma profunda análise existencial e remete à própria perpetuação da nossa espécie. É um lugar onde inevitavelmente encontramos a essência da nossa humanidade. Cada conto adiciona uma camada de compreensão sobre a reprodução assistida e permite uma leitura por diversas perspectivas de acordo com as questões que mais tocarem o leitor”, afirma o autor.

“Amor In Vitro” emerge como uma obra que vai além das páginas, estimulando discussões sobre a interseção entre ciência, emoção e sociedade. O livro promete ser uma leitura enriquecedora para aqueles interessados não apenas na fertilização in vitro, mas nas complexidades da experiência humana na busca pela maternidade.

Ficha técnica

Título: Amor In Vitro

Autor: Augusto Maia

Editora: Poligrafia

ISBN: 978-85-67962-25-2

Páginas: 104

Onde comprar: https://amzn.to/3GazXkh