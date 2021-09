Cammie lança novo single “Seu Amor” pela Sony Music

A canção fala sobre um carinho por alguém que nunca encontrou pessoalmente.

A cantora e compositora Cammie lança no single “Seu Amor” pela Sony Music. A canção apaixonante, fala sobre um carinho criado por alguém que você nunca viu pessoalmente.

“Seu amor” fala sobre um sentimento que você não consegue explicar quando uma pessoa, mesmo de longe, exala para você uma energia gostosa de sentir, cheia de luz e que te faz querer conhece-la a cada dia que passa.

A música é como se Cammie estivesse vendo aquela pessoa passar pela sua frente e a letra são seus pensamentos enquanto isso acontece, como ela mesma diz na letra: “te ver passar é bom, mas quero mesmo é te ter aqui”. Algo que todo mundo pode se relacionar quando já passou por uma situação parecida.

Por ser a parte mais suave do EP “Doce Como Bala”, o instrumental de “Seu Amor” tem como base guitarra, teclado e bateria. Possui uma pegada soul, pop e jazz, influenciadas por Anderson Paak, Mac Miller e Amy Winehouse. A faixa começa apenas com a guitarra e teclado, e no meio a bateria entra de surpresa te arrepiando da cabeça aos pés com seu swing.

Sobre a Cammie

Cammie, cantora e compositora carioca, tem seu trabalho transitando entre o pop, r&b, soul e suas letras conversam sobre o dia a dia, amores, desapegos e muito mais.

Hoje soma mais de 10 milhões de streamings nas plataformas digitais, 25 milhões de impressões no YouTube, assim como esteve dentro de diversas playlists editoriais do Spotify. Sendo capa e Top 1 da “R&B Brasil” por duas semanas e inclusa na Pop Brasil.

Apesar de ter um clima suave e apaixonante, a voz de Cammie é forte e difícil de esquecer, o que a torna única. Em seu EP “Doce Como Bala”, ela traz músicas para os apaixonados; depois de ser considerada a “rainha do desapego”. Seu projeto mistura soul, pop, r&b e muito mais em uma pegada orgânica e deliciosa de se ouvir.

Canção perfeita para pessoas apaixonadas e para as playlists “Pop Leve”, “Brisa”, “Novidades da Semana” e “R&B Brasil”, ouça agora “Seu Amor”:

https://SMB.lnk.to/SeuAmor